یونیسف: ۳.۷ میلیون کودک افغانستان در خطر سوءتغذیه شدید هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با نزدیک شدن به اوج فصل لاغری (شیوع سوءتغذیه) و ناامنی غذایی در افغانستان، که ۳.۷ میلیون کودک را در معرض خطر گرسنگی شدید قرار میدهد، خواستار اقدام فوری و سرمایهگذاری جدی شد.
یونیسف روز یکشنبه (۲۱ سرطان) در اعلامیهای اعلام کرد که لاغری غیرمتناسب کودکان خردسال در ۲۶ استان از ۳۴ استان افغانستان نسبت به سال گذشته بدتر شده است. این نهاد «ناامنی غذایی و تغذیهای کودکان» را یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال دانست.
یونیسف تأکید کرد که برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان و جلوگیری زودهنگام از لاغری تهدیدکننده زندگی، نیاز به اقدام و سرمایهگذاری فوری است. این سازمان در گزارش جدید خود علائم هشداردهندهای مانند کاهش تنوع غذایی، حذف وعدههای غذایی، خوردن کمتر از نیاز کودکان و گرسنگی آنها را ثبت کرده است.
بر اساس گزارش، میلیونها کودک در معرض سوءتغذیه در افغانستان خیلی کم و خیلی دیر غذا میخورند. این هشدار در حالی صادر میشود که افغانستان وارد فصل اوج لاغری (جولای تا سپتامبر) شده است. لاغری نوعی سوءتغذیه حاد و بالقوه کشنده است که کودکان به دلیل محرومیت غذایی، بیماری یا هر دو به آن دچار میشوند.
کودکان خانوادههای با ناامنی غذایی شدید تا شش برابر بیشتر در معرض لاغری قرار دارند.
تاجالدین اویواله، نماینده یونیسف در افغانستان، گفت: «کودکان خردسال قبل از شروع فصل اوج، به سوءتغذیه نزدیکتر شدهاند.»
او افزود که شواهد جدید فرصتی برای اقدام پیش از رسیدن به سوءتغذیه شدید فراهم کرده است و تأکید کرد که درمان جانها را نجات میدهد، اما باید روی پیشگیری و رژیم غذایی کودکان خردسال و زنان باردار سرمایهگذاری کرد.
یونیسف عوامل دیگری مانند شیوع بیماریها، پوشش پایین واکسیناسیون، کمبود خدمات آب، بهداشت و نظافت و شکاف بودجه را نیز در تشدید سوءتغذیه مؤثر دانست و خواستار اقدام هماهنگ در حوزههای تغذیه، سلامت، آموزش و حمایت اجتماعی شد.
این سازمان هشدار داد که با نزدیک شدن به اوج فصل لاغری، فرصت اقدام در حال کاهش است و خواستار بودجه فوری و انعطافپذیر شد. سازمان ملل برای کمک به ۲۲ میلیون نفر نیازمند در افغانستان، ۱.۷۱ میلیارد دلار بودجه درخواست کرده که تا نیمه سال تنها ۱۶ درصد آن تأمین شده است.
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