خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)_ ابنا: در برخی رخدادهای تاریخی، اهمیت یک واقعه تنها با شمار حاضران یا گستره جغرافیایی آن سنجیده نمیشود؛ بلکه تأثیر اجتماعی و ماندگاری آن در حافظه جمعی، معیار اصلی ارزیابی است. آیینهای بدرقه امام شهید را نیز میتوان در شمار رخدادهای بیسابقهای دانست که در شهرهای مختلف و حتی فراتر از مرزهای کشور، با استقبال و مشارکت گسترده مردم برگزار شد.
برگزاری آیینهای تشییع در شهرهای متعدد ایران و عراق، اقامه نماز میت در مناطق مختلف و برگزاری مراسم شب اول قبر حتی در بیش از یک شب، از جلوههای این حضور مردمی بود؛ حضوری که بیش از آنکه یک مناسک سوگواری باشد، بیانگر پیوند عاطفی، اعتقادی و اجتماعی مردم با فرهنگ شهادت، ولایت فقه و ارزشهای دینی بود. از منظر جامعهشناختی، چنین مشارکت گستردهای را میتوان نشانهای از سرمایه اجتماعی برخاسته از باورهای دینی و اعتماد فرهنگی جامعه دانست؛ سرمایهای که در بزنگاههای مهم، خود را در قالب حضور داوطلبانه و همبستگی عمومی نشان میدهد. اهمیت این بدرقه تنها در گستردگی آن نیست، بلکه در معنایی است که این حضور جمعی به همراه دارد. قرآن کریم درباره جایگاه مؤمنان صالح میفرماید: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا؛ همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند، خداوند رحمان محبت آنان را در دلها قرار میدهد» (مریم/ ۹۶). استقبال گسترده مردم از بدرقه شهید را میتوان در پرتو این وعده الهی نیز تحلیل کرد؛ وعدهای که محبوبیت را نه محصول تبلیغات و قدرت، بلکه ثمره ایمان، اخلاص و عمل صالح معرفی میکند. ماندگارترین دستاورد یک انسان در تاریخ، نه شکستن رکوردهای آماری، بلکه جای گرفتن در دلهای مردم است؛ سرمایهای که با گذر زمان نهتنها کاسته نمیشود، بلکه در حافظه تاریخی یک ملت ماندگار میماند.
مکتب امام شهید، همان مکتب خمینی کبیر در امتداد اسلام ناب محمّدی است که زیربنای آن قیامِ لله است و شاگردان این مکتب، صف در صف آمادهی اقامهی حق، اِزالهی باطل و مجاهده در این مسیر نورانی هستند.
نظر شما