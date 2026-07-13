حمله عربستان به فرودگاه صنعا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های یمنی ازجمله شبکه المسیره اعلام کردند که عربستان سعودی امروز با چندین حمله هوایی، فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات در چند نوبت انجام شده است.

تاکنون اطلاعات رسمی درباره خسارات واردشده به تأسیسات فرودگاه یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

این حمله درحالی انجام شده است که پیشتر «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرده بود:هرگونه اقدام نادرستی که رژیم سعودی علیه مردم ما که برای شکستن محاصره و احقاق حقوق مشروع خود و دستیابی به آزادی، حاکمیت و استقلال تلاش می‌کنند، انجام دهد، هر چقدر هم که ساده به نظر برسد، هزینه بالایی خواهد داشت و آنها را سال‌ها و شاید دهه‌ها به عقب خواهد راند.

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