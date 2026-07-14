به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل(اوچا) در آخرین گزارش خود درباره افغانستان گفته است که زنان و دختران این کشور همچنان از آسیبپذیرترین گروههای بحران انسانی هستند و در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۰.۷ میلیون زن و دختر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
اوچا روز سه شنبه (۲۳ تیر) در این گزارش تأکید کرد که محدودیتهای شدید حکومت بر جابهجایی، آموزش و اشتغال، دسترسی آنها به خدمات ضروری را محدود کرده، خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیبپذیریهای موجود را عمیقتر کرده است. این نهاد همچنین گزارش شرکای بشردوستانه خود را تأیید کرده که حاکی از بدتر شدن شاخصهای سلامت، ناامنی غذایی و کاهش دسترسی به خدماتی است که توسط متخصصان زن ارائه میشود.
اوچا هشدار داده که بخش بهداشت تحت فشار شدید قرار دارد. افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران در جهان را دارد؛ بهطوریکه در سال ۲۰۲۴، به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، حدود ۶۳۸ مورد مرگ مادر ثبت شده است. این رقم بالاترین نرخ در آسیا و هفتمین نرخ جهانی است.
دفتر هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل کمبود نیروی زن بهداشتی، کاهش بودجه، محدودیت دسترسی به داروهای ضروری و خلأ در مراقبتهای اورژانسی زایمان را عامل مرگهای قابل پیشگیری مادران و نوزادان دانسته است؛ بهویژه در مناطق روستایی که دسترسی به خدمات درمانی بسیار محدود است.
این نهاد بینالمللی نسبت به بدتر شدن وضعیت در آینده هشدار داد و گفت: با ادامه محدودیتهای آموزشی دختران، نگرانیها درباره آینده در دسترس بودن پزشکان، پرستاران و ماماهای زن افزایش یافته است. اوچا همچنین با استناد به تخمین یونیسف اعلام کرده که اگر این محدودیتها ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ هزار معلم و نیروی زن بهداشتی از دست خواهد رفت؛ از جمله هزاران نیروی آینده که برای دسترسی زنان و دختران به خدمات سلامت حیاتی هستند.
اوچا در مأموریت خود به استان بامیان تأکید کرده که این چالشها در سطح جامعه چگونه احساس میشود. بیمارستان دولتی بامیان بهعنوان یکی از مهمترین مراکز سلامت در ارتفاعات مرکزی و تنها بیمارستان استان با ظرفیت مراقبتهای ویژه نوزادان، نقطه ارجاع نهایی برای مادرانی است که در بارداری و زایمان دچار عوارض میشوند. این دفتر همچنین گزارش داده که کارکنان بیمارستان از فشار شدید بر امکانات و تأخیر در مراجعه زنان به دلیل مسافتهای طولانی و جادههای نامناسب خبر میدهند.
دفتر هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در پایان هشدار داد که این شرایط، خطر مرگ مادران و نوزادان را در افغانستان بیش از پیش افزایش داده است و این کشور به شدت نیازمند حمایتهای بینالمللی و بشردوستانه است.
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