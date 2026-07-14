به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی (OIC) در قطعنامه پایانی نهمین نشست وزیران امور زنان کشورهای عضو، که در اسلامآباد برگزار شد، بر رفع فوری موانع آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان تأکید کرد.
در این قطعنامه آمده است که شرکتکنندگان از تعلیق آموزش دختران و محدودیت فرصتهای شغلی برای زنان افغانستان «ناامید و تأسف» عمیق خود را ابراز میکنند. آنها این اقدامات را اقدامی دانستهاند که «ماهیت و تصویر اسلام را خدشهدار میکند».
شرکتکنندگان بر لزوم «تضمین مشارکت برابر و بدون تبعیض همه زنان و دختران در زندگی عمومی جامعه افغانستان، مطابق با ارزشها و اصول اسلامی» تأکید کردهاند. قطعنامه همچنین خواستار لغو ممنوعیتهای آموزشی و کاری و فراهمسازی مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران افغان شده است.
این نشست دو روزه با حضور نمایندگان حدود ۵۷ کشور عضو OIC برگزار شد. هرچند پرچم افغانستان در میان پرچمهای دیگر دیده میشد، اما هیچ نمایندهای از حکومت سرپرست این کشور در نشست حضور نداشت.
سازمان همکاری اسلامی و نهادهای اسلامی دیگر پیش از این نیز بارها از محدودیتهای طالبان بر حقوق زنان انتقاد کرده و خواستار لغو آنها شدهاند، اما تاکنون تغییری در سیاستهای طالبان درباره زنان ایجاد نشده است.
این قطعنامه در حالی صادر شده که زنان و دختران افغان با محدودیتهای گسترده در آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه هستند و بر اساس آخرین گزارش اوچا، حدود ۱۱ میلیون نفر از آنها به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
.............
پایان پیام/
نظر شما