کتاب «عدالت اجتماعی در فقه حکومتی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این کتاب، نویسندگان با واکاوی مفاهیمی همچون عدالت، قسط، مصلحت و ولایت، تلاش کرده‌اند نشان دهند که عدالت در فقه حکومتی صرفاً یک ارزش اخلاقی نیست، بلکه به‌عنوان مبنایی برای تنظیم ساختارهای حقوقی، سیاسی و مدیریتی جامعه اسلامی نقش‌آفرینی می‌کند. این پژوهش همچنین به بازخوانی نسبت میان شریعت، عدالت و حکمرانی در پرتو نیازها و مسائل معاصر پرداخته و ابعاد مختلف تحقق عدالت در عرصه اداره جامعه را بررسی کرده است.

بخش دیگری از این اثر به الزامات نهادی تحقق عدالت اختصاص دارد و مؤلفان بر ضرورت قانون‌گذاری عادلانه، استقلال دستگاه قضایی، شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندی به‌عنوان پیش‌شرط‌های استقرار عدالت اجتماعی تأکید کرده‌اند. کتاب «عدالت اجتماعی در فقه حکومتی» در ۴۷۹ صفحه و با شمارگان یک‌هزار نسخه منتشر شده و به‌عنوان منبعی تخصصی برای پژوهشگران حوزه فقه سیاسی، مطالعات حکمرانی و اندیشه سیاسی اسلام در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این اثر در ۴۷۹ صفحه و با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده و می‌تواند برای پژوهشگران فقه سیاسی، مطالعات حکمرانی و اندیشه سیاسی اسلام منبعی تحلیلی و راهگشا باشد. علاقه‌مندان اکنون می‌توانند این اثر را از کتابفروشی های سراسر کشور: https://B2n.ir/hm4265 یا با تخفیف ویژه از فروشگاه موسسه انتشاراتی مطالعات حکمی ایران تهیه کنند: https://shop.hekmie.ir

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