به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با ابنا، همزمانی پاسخ کوبنده اخیر مقاومت یمن به تجاوز سعودیها و عملیات موفقیتآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاههای دشمن آمریکایی در منطقه را مصداقی بارز از پایبندی اضلاع مقاومت به راهبرد «وحدت ساحات» دانست.
وی با تشریح مفهوم این راهبرد اظهار کرد: استراتژی وحدت ساحات مقاومت در برابر دشمن به این معناست که نیروها، گروهها، نهادها و حتی لایههای مختلف اجتماعی که در برابر یک تهدید مشترک قرار دارند، به جای اقدام پراکنده و جداگانه، در چارچوبی هماهنگ، همافزا و هدفمند عمل کنند.
امانی با تأکید بر اینکه مقصود از ساحات تنها میدان نظامی نیست، افزود: این راهبرد تمامی عرصههای سیاسی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی، اجتماعی و روانی را نیز دربرمیگیرد. از این رو، وحدت ساحات به معنای همراستا شدن همه ظرفیتها برای کاهش آسیبپذیری، افزایش تابآوری و ارتقای قدرت اثرگذاری در برابر دشمن است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: اکنون جبهه حق علیه باطل، هم در عرصه نظامی و میدانی و هم در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و گفتمانی، درگیر نبردی تمامعیار با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی است.
وی با اشاره به اهمیت این راهبرد تصریح کرد: اهمیت راهبرد وحدت ساحات از آنجا ناشی میشود که دشمنان معمولاً بهطور همزمان از ابزارهای مختلف استفاده میکنند. آنان تنها در یک جبهه وارد عمل نمیشوند، بلکه با جنگ میدانی، فشار سیاسی، جنگ رسانهای، تحریم اقتصادی، تفرقهافکنی اجتماعی، عملیات روانی و تهدیدات امنیتی تلاش میکنند اراده طرف مقابل را تضعیف کنند.
امانی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اگر نیروهای مقاومت تنها بر یک حوزه متمرکز شوند و سایر عرصهها را نادیده بگیرند، در برابر یک نبرد چندلایه، پاسخی تکبعدی ارائه دادهاند؛ از این رو، وحدت ساحات پاسخی جامع به تهدیدات جامع دشمن است.
وی با بیان اینکه این استراتژی پیش از هر چیز بر وحدت هدف استوار است، گفت: هنگامی که تهدیدی مشترک موجودیت، منافع یا هویت مقاومت را هدف قرار داده است، پایبندی به این راهبرد اهمیتی مضاعف پیدا میکند. همافزایی اضلاع مقاومت در ساحات مختلف مانع از تحقق اهداف شوم دشمن در منطقه و نظام بینالملل خواهد شد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از شکستها نه به دلیل برتری مطلق دشمن، بلکه به علت پراکندگی، سوءتفاهم و ناهماهنگی در جبهه مقابل رخ داده است، اما چنین اختلاف و پراکندگی در جبهه مقاومت وجود ندارد.
وی در ادامه، بر نقش آحاد جامعه در تحقق این راهبرد تأکید کرد و گفت: دلدادگان گفتمان مقاومت باید نسبت به اهمیت نقش خود در حمایت از میدان نبرد با دشمن آگاه باشند.
امانی بیان کرد: در یک جبهه منسجم، هر بخش وظیفه خاص خود را بر عهده دارد؛ نخبگان فکری به تبیین و روشنگری میپردازند، رسانهها در میدان روایت فعال میشوند، نهادهای اقتصادی برای پایداری جامعه تلاش میکنند، کنشگران اجتماعی امید و انسجام عمومی را حفظ میکنند و مسئولان سیاسی نیز زمینه تصمیمگیری و هماهنگی کلان را فراهم میسازند.
وی تأکید کرد: این نوع همافزایی موجب میشود فشار دشمن در یک نقطه، با تقویت سایر نقاط جبران شود و بدون تردید این روند تا تحقق پیروزی نهایی جبهه مقاومت بر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی ادامه خواهد یافت.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما