تشدید سرکوب علمای شیعه در بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت الوفاق بحرین در بیانیهای اعلام کرد که مقامات این کشور در بازداشتگاههای مخفی، رفتارهای خشونتآمیز و تحقیرآمیزی را علیه شماری از علمای شیعه اعمال میکنند.
بر اساس این بیانیه، اطلاعاتی در اختیار این جمعیت قرار گرفته که نشان میدهد دستورالعملهایی با انگیزههای طایفهای از سوی مقامات عالیرتبه برای برخورد با روحانیون شیعه صادر شده و این افراد در معرض ضربوشتم، توهین، تهدید، اجبار به امضای اعترافات اجباری و سایر رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفتهاند.
جمعیت الوفاق همچنین اعلام کرد که تعدادی از علمای برجسته و مدیران حوزههای علمیه به دست مأموران امنیتی مورد ضربوشتم قرار گرفته و با محدودیتهای شدید از جمله بستن دستها از پشت، پوشاندن کامل صورت، محرومیت از دارو و استراحت و دیگر رفتارهای سختگیرانه مواجه شدهاند.
در این بیانیه، شاه بحرین و نخستوزیر این کشور مسئول مستقیم سرکوب طایفهای و سازمانیافته علیه علمای شیعه معرفی شدهاند.
جمعیت الوفاق در پایان از سازمان ملل، نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری، دولتها و سایر نهادهای ذیربط خواست برای توقف «نقض حقوق بشر و اقدامات طایفهای علیه شیعیان بحرین»، مداخله کنند.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما