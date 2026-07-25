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مراسم تشییع شهدای حمله موشکی، امروز در اهواز برگزار می‌شود

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۴
کد مطلب: 1844542
مراسم تشییع شهدای حمله موشکی، امروز در اهواز برگزار می‌شود

طبق اعلام روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای حمله موشکی دشمن آمریکایی به اهواز امروز سوم مرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام روابط عمومی اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای حمله موشکی دشمن آمریکایی به اهواز امروز سوم مرداد برگزار می‌شود.

آیین وداع و تشییع پیکر مطهر شهیدان سروان مهدی چراغپور، ستوان‌دوم میلاد همتی، استواریکم آرمین زارعی و سرباز وظیفه حامد شریفی ساعت ۹ صبح امروز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ در گلزار شهدای اهواز برگزار می‌شود.

پیکر مطهر و پاک شهیدان سروان مهدی چراغپور و سرباز وظیفه حامد شریفی پس از مراسم تشییع در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، پیکر مطهر ستوان‌دوم میلاد همتی و استواریکم آرمین زارعی نیز پس از برگزاری مراسم وداع و تشییع در اهواز، برای تدفین به استان کرمانشاه منتقل می‌شود.

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