سوریه از کشف محموله سلاح در مرز لبنان خبر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه هیئت کل گذرگاهها و گمرکات سوریه، مأموران گمرک «جدیده یابوس» موفق شدند ۲۲۶ گلوله راکتانداز «آرپیجی» را که در مخفیگاههای تعبیهشده داخل یک خودرو پنهان شده بود، پیش از ورود به لبنان کشف و توقیف کنند.
تشدید نظارت بر گذرگاههای مرزی
این نهاد اعلام کرد عملیات کشف این محموله در چارچوب تدابیر امنیتی و نظارتی شدید در گذرگاههای مرزی انجام شده است؛ اقداماتی که با هدف مقابله با قاچاق سلاح و جلوگیری از انتقال تجهیزات و اقلام ممنوعه از مرزهای سوریه دنبال میشود.
هفت گذرگاه رسمی میان سوریه و لبنان
سوریه و لبنان دارای هفت گذرگاه رسمی مشترک هستند که مهمترین آنها گذرگاه «جدیده یابوس–المصنع» است. گذرگاههای الدبوسیه، تلکلخ، العریضه، جوسیه، مطربه و جسر قمار–وادی خالد نیز از دیگر مبادی رسمی میان دو کشور به شمار میروند؛ هرچند فعالیت برخی از آنها به دلیل شرایط امنیتی با محدودیتهایی همراه است.
ادامه مقابله با قاچاق سلاح
مقامهای سوری تأکید کردند که تشدید کنترل بر مرزها در راستای جلوگیری از قاچاق سلاح و دیگر اقلام غیرقانونی ادامه خواهد داشت. این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که دمشق در دوره پس از تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، بر تقویت کنترل گذرگاههای مرزی و مقابله با شبکههای قاچاق تمرکز کرده است.
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