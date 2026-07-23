به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR)، که به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا شناخته می‌شود، از سنای این کشور خواست تا با حمایت از «قانون محدودیت اختیارات جنگی علیه ایران»، مانع از تشدید درگیری‌ها شود. این درخواست در واکنش به تهدید اخیر دونالد ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران مطرح شد.

همچنین این اظهارات ترامپ که حاکی از احتمال گسترش دامنه عملیات نظامی است، با واکنش فوری نهادهای حقوقی آمریکا مواجه شده که آن را عاملی برای طولانی‌تر شدن جنگی می‌دانند که از سوی آن‌ها «غیرقانونی» توصیف می‌شود.

شورای روابط آمریکایی اسلامی (CAIR) در تارنمای خود نوشت ما از نمایندگان جمهوری‌خواه برای رأی مثبت به این قطعنامه تشکر می‌کنیم: تام برت (جمهوری‌خواه از میشیگان)، وارن دیویدسون (جمهوری‌خواه از اوهایو)، برایان فیتزپاتریک (جمهوری‌خواه از پنسیلوانیا) و توماس ماسی (جمهوری‌خواه از کنتاکی).

رابرت مک‌کاو، مدیر امور دولتی CAIR، در ادامۀ این بیانیۀ شدیداللحن، بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی را «جنایت جنگی آشکار» دانست که منجر به مرگ و رنج بی‌شمار خواهد شد. وی هشدار داد که هدف قرار دادن نیروگاه‌ها، جان نوزادان در دستگاه‌های انکوباتور، بیماران نیازمند به دستگاه‌های تنفسی و افرادی که در انتظار عمل جراحی هستند را به خطر می‌اندازد و این اقدام را غیرانسانی توصیف کرد!

در ادمۀ این بیانیه آماده است: ما از تصویب دو حزبی این قطعنامه اختیارات جنگی توسط مجلس نمایندگان استقبال می‌کنیم و از آن دسته از قانون‌گذارانی که به وظیفه قانونی خود برای اطمینان از اینکه تصمیمات جنگ و صلح در دست نمایندگان منتخب مردم آمریکا باقی بماند، عمل کردند، تقدیر می‌کنیم. هیچ رئیس‌جمهوری، صرف نظر از حزب، نباید اجازه داشته باشد که ملت ما را بدون مجوز کنگره به یک درگیری بی‌پایان بکشاند.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) در ادامه با بیان اینکه «مردم آمریکا دهه‌هاست که بهای سنگینی را بابت مداخلات نظامی شکست‌خورده در سراسر خاورمیانه پرداخته‌اند، افزود: ادامه جنگ به معنای تلفات جانی بیشتر، بی‌ثباتی فزاینده، هدررفت دلارهای مالیات‌دهندگان که باید صرف نیازهای فوری داخلی شود و افزایش خطر کشیده شدن ایالات متحده به یک درگیری منطقه‌ای فاجعه‌بار دیگر است؛ لذا کنگره مسئولیت اخلاقی و قانونی دارد که از تشدید این وضعیت جلوگیری کند.

این شورا در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به مشکلات معیشتی در داخل آمریکا تأکید کرد: «در شرایطی که خانواده‌ها در سراسر کشور با تورم، ناامنی مسکن، هزینه‌های سنگین درمانی و عدم ثبات اقتصادی دست‌به‌گریبان هستند، مردم آمریکا شایسته رهبرانی‌اند که به جای دامن زدن به جنگ‌های بی‌پایان در خارج از مرزها، در جوامع خود سرمایه‌گذاری کنند. ما از سنا می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر این قطعنامه را تصویب کرده و پیام روشنی ارسال کند که اقدام نظامی بدون مجوز، هیچ جایگاهی در یک دموکراسیِ مبتنی بر قانون اساسی ندارد.»

این فشارها در حالی صورت می‌گیرد که هزینه‌های مالی این درگیری‌ها برای ایالات متحده همچنان رو به افزایش است.

CAIR در تارنمای نوشت خود نوشت این درخواست منعکس‌کننده نگرانی‌های بخشی از جامعه آمریکا نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی این درگیری است که با تهدیدهای جدید برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است.

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