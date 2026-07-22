به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در نشست کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای آمریکا با اشاره به جنگ‌های افغانستان و عراق گفت تلاش دولت‌های مختلف آمریکا برای ایجاد جوامعی مطابق الگوی این کشور، هزینه‌های انسانی گسترده‌ای به همراه داشته است.

هگست در این نشست اظهار داشت که نسل او شاهد تلاش دولت‌های هر دو حزب آمریکا برای بازسازی ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان و عراق بوده است؛ تلاش‌هایی که به گفته او، «هزاران جان» را گرفت.

وی گفت: «افراد نسل ما در عراق و افغانستان شاهد بودند که دولت‌های هر دو حزب تلاش کردند جامعه‌ای را بر اساس الگوی آمریکا بازسازی کنند؛ تلاشی که بهای آن هزاران جان بود.»

وزیر جنگ آمریکا افزود که دونالد ترامپ وعده داده بود ایالات متحده دیگر وارد جنگ‌هایی مشابه افغانستان و عراق نخواهد شد و به گفته او، دولت ترامپ تاکنون چنین رویکردی را دنبال کرده است.

روایت ترامپ از هزینه جنگ افغانستان

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به مقایسه تلفات جنگ‌های آمریکا پرداخت و نوشت که در جنگ ۲۰ ساله افغانستان حدود دو هزار نظامی آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند.

ترامپ با اشاره به تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ‌های مختلف، تلاش کرد تفاوت میان جنگ افغانستان و دیگر عملیات‌های نظامی آمریکا را برجسته کند و بر سیاست خود مبنی بر پرهیز از ورود به جنگ‌های طولانی تأکید کند.

با این حال، آمار تلفات جنگ افغانستان تنها به نظامیان آمریکایی محدود نمی‌شود. براساس آمارهای منتشرشده، در طول دو دهه جنگ، ده‌ها هزار نظامی افغان، نیروهای طالبان، نیروهای گروه‌های مسلح دیگر و غیرنظامیان جان خود را از دست دادند و میلیون‌ها نفر نیز آواره شدند.

مایک پنس: اراده‌ای برای پیروزی کامل وجود نداشت

مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، نیز در اظهاراتی درباره جنگ افغانستان و عراق گفت یکی از درس‌های مهم این جنگ‌ها، نبود اراده کافی برای دستیابی به پیروزی کامل بوده است.

پنس اظهار داشت که در این جنگ‌ها، آمریکا تا حدی برای ادامه نبرد اراده داشت، اما این اراده به یک راهبرد روشن برای پیروزی نهایی تبدیل نشد.

وی گفت: «همواره به نظر می‌رسید اراده‌ای برای جنگیدن وجود داشت، اما فقط تا یک حد مشخص؛ یعنی بدون عزم برای رسیدن به پیروزی کامل.»

پایان طولانی‌ترین جنگ آمریکا

ایالات متحده در اوت ۲۰۲۱ پس از نزدیک به دو دهه حضور نظامی، افغانستان را ترک کرد. خروج آمریکا با فروپاشی دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت همراه شد.

جنگ افغانستان که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد، به طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا تبدیل شد. واشنگتن هدف اولیه این عملیات را مقابله با القاعده و جلوگیری از استفاده افغانستان به‌عنوان پایگاه گروه‌های تروریستی اعلام کرده بود، اما در ادامه مأموریت آمریکا به ایجاد ساختار سیاسی و امنیتی جدید در افغانستان گسترش یافت.

اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی بار دیگر بحث درباره دستاوردها، هزینه‌ها و پیامدهای دو دهه حضور این کشور در افغانستان را زنده کرده است؛ حضوری که در نهایت بدون دستیابی به یک ساختار پایدار سیاسی پایان یافت.

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