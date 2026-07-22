به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون رئیس جمهور لبنان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده سلاح حزب‌الله در صورت وجود اراده سیاسی واقعی امکان‌پذیر است و تحقق این هدف را منوط به فراهم شدن سه شرط اساسی دانست.

وی این سه شرط را پایان اشغال اراضی لبنان توسط اسرائیل، استقرار کامل حاکمیت ارتش لبنان بر سراسر خاک کشور و آغاز روند بازسازی که صرفاً توسط دولت لبنان و به دور از هرگونه مداخله خارجی مدیریت شود، عنوان کرد.

عون این اظهارات را در جریان سخنرانی خود در ضیافت شامی که حماده معوض، سفیر لبنان در واشنگتن، به افتخار وی و هیئت همراه برگزار کرده بود، بیان کرد. در این مراسم شماری از اعضای کنگره و مسئولان دولت آمریکا حضور داشتند.

رئیس‌جمهور لبنان تصریح کرد: ثبات و وحدت این کشور تنها در سایه یک دولت و یک ارتش واحد که مسئولیت حفاظت از همه شهروندان را بدون تبعیض بر عهده داشته باشد، محقق خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد که انحصار سلاح در اختیار دولت یکی از ارکان اصلی ساختن لبنانی قدرتمند است.

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