به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الهام خادمی، مربی جمعیت هلالاحمر، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با ارائه توصیههایی به بیماران قلبی و عروقی که قصد حضور در پیادهروی اربعین را دارند، بر ضرورت آمادگی پزشکی، رعایت اصول مراقبتی و شناخت علائم سکته قلبی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: به بیماران قلبی توصیه میکنیم پیش از آغاز سفر زیارتی اربعین، حتماً با پزشک معالج خود مشورت کرده و توصیههای لازم را دریافت کنند. این افراد باید در طول مسیر، از پیادهرویهای سنگین پرهیز کرده، فواصل استراحت خود را افزایش دهند و در زمان استراحت، نوشیدن آب را بهطور جدی مدنظر قرار دهند.
خادمی افزود: بیماران قلبی در مصرف آب بدون املاح محدودیتی ندارند و لازم است در طول سفر به میزان کافی آب بنوشند. همچنین توصیه میشود بار همراه خود را تا حد امکان سبک انتخاب کنند تا از ایجاد فشار اضافی بر بدن و گرفتگی عضلات جلوگیری شود.
مربی جمعیت هلالاحمر با تأکید بر لزوم پرهیز بیماران قلبی از حضور در مکانهای پرازدحام، گفت: این افراد باید داروهای خود را بهموقع مصرف کنند و در رژیم غذایی نیز از مصرف غذاهای چرب خودداری کنند.
وی در ادامه به تشریح علائم هشداردهنده سکته قلبی پرداخت و اظهار کرد: هرگونه احساس درد یا سنگینی فشارنده در قفسه سینه که به گردن، فک، دندانها، کتف یا بازوها، بهویژه سمت چپ، انتشار پیدا کند، همچنین تپش قلب سریع و نامنظم، تنگی نفس شدید، کبودی رنگ پوست، احساس ضعف و غش، تهوع، تعریق شدید و اضطراب ناگهانی، میتواند از نشانههای سکته قلبی باشد و بیماران باید نسبت به این علائم آگاهی کامل داشته باشند.
خادمی تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه درد در ناحیه قفسه سینه یا دردهایی که از فک پایین تا ناف امتداد پیدا میکند، لازم است فرد بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کرده و تحت بررسی پزشکی قرار گیرد.
وی درباره اقدامات اولیه هنگام مشاهده علائم سکته قلبی در خود یا دیگران نیز گفت: در چنین شرایطی باید بدون اتلاف وقت درخواست کمک کرد، زیرا هر ثانیه میتواند در نجات جان بیمار مؤثر باشد. بیمار باید در راحتترین وضعیت ممکن، روی زمین یا صندلی و در حالت تکیهداده قرار گیرد تا فشار وارد بر قلب کاهش یابد.
وی ادامه داد: اگر بیمار هوشیار باشد، میتوان داروهای تجویزشده پزشک، از جمله داروهای زیرزبانی، را در اختیار او قرار داد. همچنین لازم است با بیمار صحبت کرده و به او اطمینان داده شود که تا رسیدن نیروهای امدادی در کنار او هستیم.
این مربی هلالاحمر تصریح کرد: اگر تنفس یا نبض بیمار قطع شود، باید بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) آغاز شود.
خادمی با اشاره به اهمیت همراه داشتن داروهای ضروری گفت: زائران مبتلا به بیماریهای قلبی باید داروهای مورد نیاز، بهویژه داروهای زیرزبانی، را همواره همراه داشته باشند. البته باید توجه داشت که قرار گرفتن این داروها در معرض گرمای شدید، میتواند اثربخشی آنها را کاهش دهد.
وی بار دیگر مهمترین علائم سکته قلبی را درد و سنگینی قفسه سینه، تنگی نفس، تهوع، استفراغ، تعریق، اضطراب یا ترس ناگهانی، انتشار درد به کتف، فک و دستها و همچنین نوسانات فشار خون عنوان کرد و افزود: مشاهده این علائم میتواند بیانگر وقوع سکته قلبی باشد.
خادمی در پایان با اشاره به شرایط خاص پیادهروی اربعین خاطرنشان کرد: زائران مبتلا به بیماریهای قلبی باید از پیادهرویهای طولانی، بهویژه در مسیر نجف تا کربلا، خودداری کنند. همچنین ازدحام جمعیت، بهویژه در صبح روز اربعین در محدوده بینالحرمین، میتواند مشکلات تنفسی و بیماریهای قلبی را تشدید کند؛ بنابراین این افراد باید حتیالامکان از حضور در محلهای بسیار شلوغ پرهیز کرده و داروهای خود را همواره به همراه داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد که تمامی زائران اربعین، با رعایت توصیههای بهداشتی و درمانی، این سفر معنوی را در سلامت کامل به پایان رسانده و با تندرستی به کشور بازگردند. همچنین یادآور شد که موکبها و پایگاههای درمانی جمعیت هلالاحمر در طول مسیر پیادهروی اربعین آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران هستند.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما