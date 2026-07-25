سفیر فرانسه: امام حسین(ع) نماد جهانی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پاتریک دوریل سفیر فرانسه در عراق، به همراه هیأت همراه خود با حضور در حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلای معلی، مورد استقبال محمد بحرالعلوم، معاون دبیرکل آستان مقدس حسینی، قرار گرفت.

معاون دبیرکل آستان حسینی ضمن خوشامدگویی به سفیر فرانسه، به جایگاه جهانی زیارت اربعین اشاره کرد و گفت: این مراسم هر سال میلیون‌ها زائر را از کشورهای عربی، اروپایی و دیگر نقاط جهان به کربلا می‌کشاند.

وی تأکید کرد: امام حسین(ع) نماد جهانی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است و شعار جاودانه آن حضرت، پیام همبستگی در برابر ظلم و دفاع از ارزش‌های انسانی به شمار می‌رود.

دوریل نیز گفت: پیش از این نیز به عراق سفر کرده بودم، اما زیارت حرم امام حسین(ع) ویژگی و اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌ویژه در ایام زیارت اربعین که زائرانی از سراسر جهان را به خود جذب می‌کند.

سفیر فرانسه با استاندار کربلا نیز دیدار کرد. در این نشست، دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع نساجی گفت‌وگو کردند.

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