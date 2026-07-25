سیلاب در افغانستان جان ۹ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان، روز جمعه (۲ مرداد) در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که در پی سیلاب‌های شدید ۲۴ ساعت گذشته در ۱۰ ولایت/استان افغانستان، دست‌کم ۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند و یک نفر نیز زخمی شده است.

به گفته او، این سیلاب‌ها در ولایت‌های کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی، نورستان و میدان‌وردک رخ داده و علاوه بر تلفات انسانی، خسارات مالی قابل‌توجهی به بار آورده است. حماد افزود که ۱۳۱ خانه به‌طور کامل و ۳۳۲ خانه به‌صورت نسبی تخریب شده‌اند. همچنین ۴۸۱۰ جریب زمین کشاورزی بر اثر جاری شدن سیل آسیب دیده یا از بین رفته است.

سخنگوی این اداره تأکید کرد که روند ارزیابی خسارات و کمک‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد و تیم‌های فنی در مناطق سیل‌زده مشغول بررسی و ثبت دقیق خسارات هستند. وی از نهادهای کمک‌رسان خواست تا در حمایت از آسیب‌دیدگان همکاری کنند.

این اعلامیه در شرایطی صادر شده که افغانستان در هفته‌های اخیر با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های پیاپی مواجه بوده و پیش‌تر نیز در ولایت نورستان تلفات سنگینی بر جای گذاشته است.

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