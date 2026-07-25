به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید مجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین سید کمال حسینی، رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی(ص) در هند، با تأکید بر اینکه «فقه معاصر بدون تعاملات علمی و بین‌المللی به اهداف خود نخواهد رسید»، توسعه همکاری میان مراکز علمی جهان اسلام را لازمه پیشرفت مطالعات فقه معاصر و پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید و نیازهای روز جوامع اسلامی دانست و افزود:« توسعه فقه معاصر در گرو هم‌افزایی علمی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است»

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به رسالت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در تولید دانش فقهی متناسب با نیازهای زمان، اظهار داشت: این پژوهشگاه از آغاز فعالیت خود کوشیده است با رویکردی تخصصی و مسئله‌محور، زمینه گسترش پژوهش‌های فقه معاصر را فراهم سازد و در این مسیر، تعامل با مراکز علمی و پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و توسعه ارتباطات علمی در سطح بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر افزود که دستیابی به اهداف این حوزه، تنها با اتکا به ظرفیت‌های یک مرکز علمی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه هم‌افزایی میان حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان جهان اسلام، زمینه رشد و بالندگی هرچه بیشتر فقه معاصر را فراهم خواهد کرد. وی تصریح کرد: «فقه معاصر بدون تعاملات علمی و بین‌المللی به اهداف خود نخواهد رسید.»

در ادامه این دیدار، مدیران بخش‌های مختلف پژوهشگاه گزارشی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه ارائه کردند. معرفی دانشنامه فقه معاصر، کتابخانه تخصصی و دیجیتال، پژوهشکده‌های علمی، نشریات تخصصی، پرونده‌های علمی، نشست‌های علمی، پایگاه دروس خارج فقه معاصر و فعالیت‌های بین‌المللی پژوهشگاه، از جمله محورهای این گزارش بود. همچنین ظرفیت‌های پژوهشگاه در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای تولید، سامان‌دهی، ترجمه و انتشار محتوای علمی معرفی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید کمال حسینی نیز با ابراز خرسندی از حضور در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، فعالیت‌های این مجموعه را الگویی موفق در عرصه پژوهش‌های تخصصی توصیف کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در پژوهش، سرمایه‌گذاری برای آینده معارف اسلامی است و تجربه پژوهشگاه نشان می‌دهد که می‌توان با برنامه‌ریزی علمی، پاسخ‌های دقیق و روشمندی به نیازهای نوپدید جهان اسلام ارائه کرد.

رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی(ص) در هند با اشاره به ظرفیت گسترده مخاطبان اردوزبان در هند، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، ترجمه آثار پژوهشگاه به زبان اردو را گامی مؤثر در گسترش مخاطبان فقه معاصر دانست و آمادگی نمایندگی جامعةالمصطفی(ص) در هند را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد. وی همچنین پیشنهادهایی از جمله اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، توسعه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی هند، بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران بین‌المللی و تقویت ارتباطات علمی میان پژوهشگاه و مراکز علمی شبه‌قاره را مطرح کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف با تأکید بر اهمیت گسترش تعاملات علمی و بین‌المللی، بر توسعه همکاری‌های پژوهشی، اجرای پروژه‌های مشترک، تقویت فعالیت‌های ترجمه و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و نمایندگی جامعةالمصطفی(ص) در هند توافق کردند؛ همکاری‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مطالعات فقه معاصر در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباط با مراکز علمی جهان اسلام باشد.

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