خروج بیش از ۲.۸ میلیون زائر اربعینی از کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: از ابتدای ماه صفر تا ظهر امروز (جمعه، ۹ مرداد)، بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار زائر پس از زیارت عتبات عالیات به کشور بازگشته‌اند.

مرز مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور است و مرزهای شلمچه و خسروی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آنطور که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده، باتوجه به آمادگی شبانه روزی تمامی مرزها، به زائران توصیه می‌شود برای جلوگیری از معطلی در پایانه مهران، در مسیر برگشت از ظرفیت دیگر مرزها استفاده کنند.

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