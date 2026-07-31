  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع

خروج بیش از ۲.۸ میلیون زائر اربعینی از کشور

۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
کد مطلب: 1847138
خروج بیش از ۲.۸ میلیون زائر اربعینی از کشور

ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: ۴ روز مانده تا اربعین حسینی، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زائر از کشور خارج شدند و حدود نیمی از زائران مرز مهران را برای خروج انتخاب کردند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: از ابتدای ماه صفر تا ظهر امروز (جمعه، ۹ مرداد)، بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار زائر پس از زیارت عتبات عالیات به کشور بازگشته‌اند.

مرز مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور است و مرزهای شلمچه و خسروی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آنطور که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده، باتوجه به آمادگی شبانه روزی تمامی مرزها، به زائران توصیه می‌شود برای جلوگیری از معطلی در پایانه مهران، در مسیر برگشت از ظرفیت دیگر مرزها استفاده کنند.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha