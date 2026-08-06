حبس ابد برای یک عضو گروه تروریستی داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الحشد الشعبی عراق اعلام کرد که یکی از اعضای گروه تروریستی داعش به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دادگاه الحشد الشعبی پس از اتمام مراحل قانونی و تحقیقاتی، حکم حبس ابد را علیه یکی از اعضای سازمان تروریستی داعش صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: این حکم پس از آن صادر شد که تحقیقات، وابستگی محکوم به استان فلوجه سازمان تروریستی داعش را اثبات کرد و دست داشتن او در فعالیت‌های تروریستی و وابستگی او به این سازمان پس از تکمیل شواهد و مراحل قانونی علیه او، محرز شد.

الحشد الشعبی اعلام کرد: اداره کل امنیت و انضباط در الحشد الشعبی بر تعهد مستمر خود به انجام وظایف امنیتی و اطلاعاتی خود و ادامه تعقیب عناصر تروریستی داعش و هسته‌های خفته و سپردن آنها به دست عدالت برای مجازات عادلانه‌شان تأکید می‌کند.



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