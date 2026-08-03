به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفتوگو با خبرنگار ابنا از برگزاری ویژهبرنامههای ایام اربعین حسینی در این آستان مقدس خبر داد و اظهار کرد: این برنامهها با حضور زائران و ارادتمندان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای شب اربعین گفت: ویژهبرنامه شب اربعین حسینی، دوشنبه ۱۲ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود. در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین عبدالعلی ابراهیمی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و حامد رضوانفر و سید محمد یزدانی نیز به مرثیهسرایی میپردازند.
مدیر ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) درباره برنامههای روز اربعین افزود: ویژهبرنامه روز اربعین، سهشنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح در مصلای امام علی(ع) برگزار خواهد شد که در آن حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب قاضیعسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، سخنرانی میکند. همچنین زیارت اربعین توسط احمد زینالعابدین قرائت شده و داود شکاری و سعید الهیان به مرثیهخوانی خواهند پرداخت.
وی اظهار کرد: ویژهبرنامه شام اربعین نیز پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود که شامل سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، مرثیهخوانی اکبر رضوی و برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور حافظان و قاریان ممتاز و بینالمللی خواهد بود.
محمدبیگی با اشاره به برگزاری مراسم پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی گفت: زائران و عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) میتوانند صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه در مراسم پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی از میدان امام حسین(ع) تهران تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شرکت کنند.
وی همچنین از برگزاری نماز جماعت ظهر اربعین در بخشهای مختلف حرم خبر داد و افزود: نماز جماعت ظهر اربعین علاوه بر مصلای امام علی(ع)، در شبستان امام خمینی(ره)، صحن امام حسین(ع)، صحن امام هادی(ع)، مسجد جامع، ضلع شرقی و ضلع جنوبی آستان مقدس اقامه خواهد شد. همچنین زیارت اربعین از صبح روز اربعین تا پایان مراسم بهصورت متناوب در حرم مطهر قرائت میشود.
مدیر ارتباطات آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) محلهای اقامه نماز جماعت ظهر اربعین را به شرح زیر اعلام کرد:
مصلای امام علی(ع) حرم مطهر (ویژه برادران و خواهران)
شبستان امام خمینی(ره) (ویژه برادران)
صحن امام حسین(ع) (ویژه خواهران)
مسجد جامع حرم مطهر (ویژه خواهران)
صحن امام هادی(ع) (ویژه برادران و خواهران)
پارکینگ ضلع جنوبی حرم مطهر (ویژه برادران و خواهران)
سنگفرش ضلع شرقی حرم مطهر (ویژه برادران و خواهران)
وی در پایان با توصیه به زائران خاطرنشان کرد: با توجه به ازدحام جمعیت و حجم بالای تردد در روز اربعین، زائران حتیالمقدور از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند و در صورت استفاده از خودرو شخصی، پیش از رسیدن به محدوده آستان مقدس، خودروهای خود را در پارکینگهای پیشبینیشده توسط شهرداری مستقر کنند.
محمدبیگی همچنین از زائران خواست از دریافت نذورات و مواد خوراکی غیرقابل اعتماد خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را فوراً به نیروهای انتظامی اطلاع دهند. وی همچنین بر ضرورت خودداری از همراه داشتن وسایل اضافی و غیرضروری در مراسم اربعین تأکید کرد.
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