به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد اگر ایران با توافقی برای پایان دادن به تنش میان دو کشور موافقت نکند، ایالات متحده «رهبری ایران» را هدف قرار خواهد داد.

وی مدعی شد که همچنان ترجیح می‌دهد پیش از هرگونه اقدام نظامی، فرصت لازم برای دستیابی به توافق را فراهم کند و افزود که پیش از وارد کردن هرگونه ضربه، می‌خواهد آخرین فرصت را در اختیار ایران قرار دهد.

ترامپ همچنین با انتقاد از مواضع تهران، ادعا کرد مذاکرات همچنان ادامه دارد و گفت این گفت‌وگوها به درخواست ایران و با مشارکت و میانجیگری کشورهایی از جمله عربستان، امارات، قطر و عمان در حال پیگیری است. وی تأکید کرد که این «آخرین فرصت» ایران برای امضای یک توافق مناسب است.

در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هرگونه مذاکره میان تهران و واشنگتن را رد کرد و تصریح کرد که گفت‌وگوهای ایران و عمان صرفاً بر دستیابی به تفاهمی درباره تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.

وی افزود تا زمانی که اقدامات خصمانه آمریکا، از جمله فشارها، تهدیدها و آنچه محاصره دریایی ایران خواند، ادامه داشته باشد، تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد.

بقایی همچنین خاطرنشان کرد که مذاکرات جاری با عمان تنها به موضوع امنیت مسیرهای دریایی اختصاص دارد و بررسی سایر موضوعات مرتبط با روابط ایران و آمریکا، در صورت فراهم شدن شرایط، به مراحل بعدی و متناسب با تحولات آینده موکول خواهد شد.

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