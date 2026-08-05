تأخیر عراق در اعزام زائران افغانستانی اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدنبی احمدی، مسئول ستاد اربعین اتباع افغانستانی ساکن ایران، اعلام کرده است که تأخیر دولت عراق در صدور مجوز سفر، اعزام زائران افغانستانی به مراسم اربعین حسینی را به تعویق انداخته است.
به گفته او، نخستین گروه از زائران افغانستانی روز گذشته وارد ایران شدهاند و قرار است از طریق این کشور راهی عراق شوند.
احمدی گفت ایران از ابتدای ماه صفر آمادگی خود را برای صدور ویزای دوبار ورود برای زائران افغانستانی اعلام کرده بود، اما دولت عراق تنها سه روز پیش فهرست ۱۵ هزار متقاضی سفر اربعین را تأیید کرد.
او دولت عراق را مسئول تأخیر در صدور مجوزها دانست و افزود که این وضعیت، زمان در دسترس برای صدور ویزای ایران، انتقال زائران و رسیدن آنان به عراق را بهشدت محدود کرده است.
همزمان، گزارشها نشان میدهد هزاران زائر افغانستانی که از هفتهها پیش برای شرکت در مراسم اربعین ثبتنام کردهاند، همچنان در انتظار دریافت ویزا و مشخص شدن زمان اعزام خود هستند.
با وجود اختصاص سهمیه ۱۵ هزارنفری، کندی روند صدور مجوزها باعث شده است برنامهریزی شرکتهای زیارتی و حرکت منظم کاروانها با دشواری روبهرو شود.
شماری از شرکتهای زیارتی افغانستان گفتهاند گذرنامههای بسیاری از زائران برای طی مراحل دریافت ویزا تحویل داده شده است، اما بهدلیل نامشخص بودن زمان صدور مجوزها، امکان تعیین برنامه دقیق سفر وجود ندارد.
ادامه این تأخیرها ممکن است سبب شود بخشی از زائران افغانستانی امسال نیز مانند سال گذشته، فرصت حضور در مراسم اصلی اربعین حسینی را از دست بدهند یا پس از پایان بخش عمده برنامهها به عراق برسند.
دیر رسیدن زائران همچنین میتواند هزینههای سفر آنان را افزایش دهد؛ زیرا پس از پایان مراسم، فعالیت بسیاری از موکبهایی که خدمات رایگان اسکان و اطعام ارائه میکنند، کاهش مییابد یا متوقف میشود.
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