رسانه آمریکایی از تلفات ارتش آمریکا در جنگ با ایران پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه آمریکایی «ذا وور هورس» در گزارشی تازه، جزئیات جدیدی از میزان تلفات ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران منتشر کرد و از ثبت ۶۵۳ مورد مجروح در میان نیروهای نظامی این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، در میان مجروحان، ۶۴ نفر از افسران ارشد ارتش آمریکا حضور دارند که نشان‌دهنده آسیب‌دیدگی فرماندهان و کادرهای رده‌بالای نظامی در جریان درگیری‌هاست.

این گزارش می‌افزاید که مجروحان در شاخه‌های مختلف نیروهای مسلح آمریکا توزیع شده‌اند؛ به‌طوری‌که ۶۴ نفر از نیروهای نیروی دریایی، ۵۱ نفر از نیروی هوایی و ۱۹ نفر از نیروهای تفنگداران دریایی (مارینز) در این جنگ زخمی شده‌اند.

به نوشته «ذا وور هورس»، دست‌کم ۱۷۰ نظامی آمریکایی نیز از آغاز جنگ تاکنون دچار آسیب‌های ناحیه سر شده‌اند؛ آماری که به گفته این رسانه، بیانگر شدت حملات انجام‌شده علیه مواضع و نیروهای آمریکایی است.

این رسانه آمریکایی همچنین حمله به بندر الشعیبه را مرگبارترین رخداد برای ارتش آمریکا در طول این جنگ توصیف کرد و نوشت که در این حمله شش نظامی آمریکایی کشته شدند؛ رقمی که بیشترین تلفات نیروهای آمریکایی در یک حمله واحد طی این رویارویی به شمار می‌رود.

...........

پایان پیام