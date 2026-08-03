به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، در دیدار با آیتالله العظمی سید محمدتقی مدرسی، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با این مرجع تقلید و بهرهمندی از رهنمودهای ایشان، اظهار داشت: «هر بار که توفیق حضور در محضر حضرتعالی را پیدا میکنم، از نگاه بلند، باز و آیندهنگر شما نسبت به جهان تشیع، حوزههای علمیه و تحولات جهان اسلام استفاده میکنم. این نگاه، برای مجموعه مجمع جهانی اهلبیت(ع) بسیار راهگشا و الهامبخش بوده است.»
وی سپس گزارشی از فعالیتهای مجمع جهانی اهلبیت(ع) ارائه کرد و گفت: «یکی از رویکردهای جدی مجمع در سالهای اخیر، توجه به گروهها و جریانهای مختلف منتسب به مکتب اهلبیت(ع) بوده است. در همین راستا کمیتهای تخصصی برای مطالعه و ارتباط با فرق تشکیل شده و ارتباط با زیدیه، بهرهها، علویان، بکتاشیه و دیگر گروههای نزدیک به مکتب اهلبیت(ع) با جدیت دنبال میشود. در سفرهای مختلف، بهویژه در کشورهای آفریقایی، نشستهای متعددی با رهبران این جریانها برگزار کردهایم که با استقبال و نتایج بسیار خوبی همراه بوده است.»
زیدیه و ظرفیتهای نوین جهان اسلام
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به تحولات یمن اظهار داشت: «زیدیه امروز به یک پدیده مهم در جهان اسلام تبدیل شدهاند و در برخی روایات مربوط به آخرالزمان نیز به نقش یمنیها و اصحاب رایات اشاره شده است. این ظرفیت، نیازمند توجه علمی، فرهنگی و تمدنی بیشتری است.»
پیوند تاریخی بکتاشیه با تشیع و ضرورت نگاه تمدنی
وی در ادامه، به برنامههای مجمع درباره بکتاشیه اشاره کرد و گفت: «بیش از سیزده سال است که این موضوع را دنبال میکنیم و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز نسبت به آن توجه و توصیه داشتهاند. در محل تولد حاجی بکتاش ولی، زمینه ایجاد یک مجموعه فرهنگی فراهم شده و خود علویان نیز اعلام کردهاند که آماده تأمین هزینههای آن هستند. بر اساس تحقیقات تاریخی، حاجی بکتاش از شخصیتهای شیعی و از متولیان آستان مقدس امام رضا(ع) بوده است و اگر این حقیقت برای پیروان بکتاشیه تبیین شود، میتواند پیوند آنان با معارف اهلبیت(ع) را عمیقتر کند.»
ضرورت نگاه تمدنی به جریانهای نزدیک به اهلبیت(ع)
آیتالله رمضانی با اشاره به موانع موجود در این مسیر افزود: «در این عرصه، علاوه بر برخی موانع امنیتی، گاه با موانعی در داخل حوزههای علمیه نیز مواجه هستیم. در حالی که اگر نگاه تمدنی و فراگیر نسبت به این گروهها نداشته باشیم، فرصتهای بزرگی را از دست خواهیم داد.»
تعامل با اهل کتاب بر اساس مبانی فقهی شیعه
وی با اشاره به مبانی فقهی خود درباره تعامل با اهل کتاب گفت: «در مباحث فقهی، همانند نظر برخی از بزرگان، قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب هستم و در دوران حضور در آلمان نیز بر همین مبنا عمل میکردم. بر همین اساس، زمینه حضور و گفتوگو با مسیحیان در مراکز اسلامی را فراهم کردیم؛ هرچند در این مسیر نیز با برخی انتقادها مواجه بودیم.»
انتقادها مواجه بودیم.»گفتوگوی ادیان و بازتاب جهانی معارف اهلبیت(ع)
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به گفتوگوهای بینالادیانی افزود: «در سالهای اخیر، نشستهای متعددی با اندیشمندان مسیحی برگزار کردهایم. امسال نیز یکی از پژوهشگران برجسته مسیحی از لندن را که کتاب ارزشمندی درباره حضرت سیدالشهدا(ع) نوشته است، به ایران دعوت کردیم. همچنین پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که بیش از یکصد اندیشمند و نویسنده برجسته مسیحی درباره شخصیتهایی همچون امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) آثار علمی و ادبی نگاشتهاند که برخی از آنها از نظر محتوا و استحکام علمی، بسیار ارزشمند است.»
گسترش نفوذ اندیشه اهلبیت(ع) در جهان اسلام
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای جهان اسلام اظهار داشت: «در پاکستان اگرچه شیعیان حدود ۱۸ درصد جمعیت را تشکیل میدهند، اما بخش بزرگی از اهل سنت از اندیشههای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفتهاند و در بسیاری از مسائل، به گفتمان اهلبیت(ع) نزدیک هستند. همچنین در اروپا نیز نمونههای فراوانی از این گرایش مشاهده میشود؛ بهگونهای که در یکی از مساجد بزرگ پاریس، امام جماعت شافعی مذهب در خطبههای نماز جمعه از امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) با احترام یاد میکرد.»
وی با انتقاد از برخی نگاههای محدود در حوزههای علمیه تصریح کرد: «یکی از مشکلات جدی ما این است که گاهی ظرفیتهای بزرگ جهان اسلام به دلیل برخی نگاههای محدود، مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که شخصیتهایی همچون امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی، آیتالله جوادی آملی و دیگر بزرگان، همواره نگاهی تمدنی و فرامذهبی به معرفی معارف اهلبیت(ع) داشتهاند.»
بازگشت حوزههای علمیه به محوریت قرآن
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، با ابراز نگرانی از مهجور ماندن قرآن کریم در برخی مراکز علمی، گفت: «یکی از دغدغههای جدی ما، بازگشت حوزههای علمیه به قرآن کریم است. قرآن باید محور آموزش، پژوهش و تبلیغ دینی باشد و البته فهم آن باید در پرتو تفسیر اهلبیت(ع) صورت گیرد. میراث تفسیری شیعه بسیار غنی است و باید بیش از گذشته در حوزهها مورد توجه قرار گیرد.»
تأکید بر جایگاه علمی و فکری آیتالله سید مجتبی خامنهای
وی سپس با اشاره به انتساب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: «با توجه به شرایط موجود، این روزها کمتر توفیق دیدار با ایشان فراهم میشود، اما بنده از گذشته با معظمله مأنوس بودهام و ارتباطات علمی و فکری خوبی داشتهام. ایشان شخصیتی زاهد، عالم، مجتهد و دارای بینش عمیق سیاسی هستند و از شخصیتهای اثرگذار حوزههای علمیه به شمار میآیند.»
آیتالله رمضانی در پایان خطاب به آیتالله مدرسی گفت: «امیدواریم شرایطی فراهم شود تا در عراق بیشتر در محضر حضرتعالی باشیم و گزارش فعالیتهای مجمع جهانی اهلبیت(ع) را به صورت مستمر تقدیم کنیم. همچنین آثار علمی ارزشمند حضرتعالی را که تاکنون در پایگاه ویکیشیعه منعکس نشده است، شناسایی و منتشر خواهیم کرد تا در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار گیرد.»
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان سخنان خود، از جایگاه علمی، مرجعیت، خدمات فرهنگی و تلاشهای چند دههای آیتالله سید محمدتقی مدرسی در اعتلای معارف اهلبیت(ع) قدردانی کرد و بر استمرار همکاریهای علمی و فرهنگی میان مجمع جهانی اهلبیت(ع) و دفتر این مرجع عالیقدر تأکید کرد.
ضرورت تحول در حوزهها؛ قرآن، پیامبر(ص)، اهلبیت(ع) و نهضت اجتماع
آیتالله سید محمدتقی مدرسی، از مراجع عظام تقلید عراق، با تأکید بر ضرورت تحول در حوزههای علمیه، قرآن را محور اصلی این تحول دانست و گفت: حوزه باید از درونگرایی فاصله گرفته و با نگاهی جهانی، نهضت معرفی معارف اهلبیت(ع) را در سراسر جهان دنبال کند. وی همچنین با اشاره به تجربه گفتوگو با رهبران ادیان در واتیکان، بر همکاری پیروان ادیان الهی در خدمت به بشریت تأکید کرد.
تجربه گفتوگوی ادیان در واتیکان؛ دعوت به همکاری پیروان ادیان الهی
آیتالله مدرسی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضورش در نشست رهبران ادیان در واتیکان، اظهار داشت: در یکی از نشستهای رهبران ادیان که با حضور پاپ و جمعی از رهبران ادیان جهان برگزار شد، بر مبنای آموزههای قرآن کریم تأکید کردم که در برخی آیات، ایمان به خداوند و روز قیامت، زمینهای برای تعامل و همکاری میان انسانها معرفی شده است. در آن نشست خطاب به رهبران ادیان گفتم همه ما معتقدیم که با خدای واحد ارتباط داریم، بنابراین باید برای خدمت به انسانها و حل مشکلات جوامع بشری با یکدیگر همکاری کنیم. این سخنان بازتاب گستردهای در آن اجلاس داشت، هرچند در برخی کشورهای اسلامی آنگونه که انتظار میرفت منعکس نشد.
این مرجع تقلید با تأکید بر ضرورت تحول اساسی در حوزههای علمیه گفت: معتقدم حوزه باید بر سه پایه استوار شود؛ نخست قرآن کریم، دوم پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع)، و سوم نهضت و حرکت اجتماعی. محور اصلی آموزش و پژوهش در حوزه باید قرآن باشد و معارف قرآنی نیز در پرتو تفسیر اهلبیت(ع) تبیین شود. همچنین نباید جایگاه پیامبر اکرم(ص) در کنار اهلبیت(ع) کمرنگ شود، بلکه باید سیره، سخنان، رفتار و اخلاق آن حضرت به صورت جامع در متن آموزشهای حوزوی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طلبه از آغاز مسیر علمی باید خود را مبلغ دین بداند، افزود: از نخستین روزی که انسان معارف دین را فرا میگیرد، وظیفه دارد آن را به دیگران منتقل کند. حوزه نباید تنها به تربیت پژوهشگر و مدرس بسنده کند، بلکه باید روحیه نهضت، تبلیغ، حرکت و مسئولیتپذیری اجتماعی را در طلاب تقویت کند تا آنان خود را موظف به رساندن پیام اسلام و اهلبیت(ع) به جهان بدانند.
پیشنهاد تشکیل مجمعی از مراجع و اندیشمندان شیعه
آیتالله مدرسی همچنین پیشنهاد تشکیل مجمعی از مراجع و اندیشمندان برجسته شیعه را مطرح کرد و گفت: اگر جمعی از مراجع و شخصیتهای برجسته علمی جهان تشیع به صورت مستمر گرد هم آیند و دیدگاههای خود را درباره مسائل مهم جهان اسلام و معارف قرآن و اهلبیت(ع) منتشر کنند، این اقدام میتواند در معرفی صحیح اندیشه شیعه و پاسخگویی به پرسشهای جهان اسلام نقش مهمی ایفا کند.
آذربایجان و جهان تشیع؛ ضرورت فعالیت فرهنگی هدفمن
وی با اشاره به ظرفیتهای تبلیغی جهان تشیع، جمهوری آذربایجان را یکی از مهمترین عرصههای فعالیت فرهنگی دانست و اظهار داشت: آذربایجان از کشورهای دارای اکثریت شیعه است و باید از این ظرفیت برای گسترش معارف اهلبیت(ع) بهره گرفت. لازم است آثار دینی، بیانیهها و تولیدات فرهنگی به زبان آذری تهیه و منتشر شود و از حضور گسترده زائران آذری در کربلای معلی برای تقویت ارتباطات فرهنگی و اعتقادی استفاده شود.
اربعین؛ فرصت جهانی برای معرفی فرهنگ اهلبیت(ع)
این مرجع تقلید، راهپیمایی اربعین را نیز فرصتی بینظیر برای تبلیغ معارف اهلبیت(ع) توصیف کرد و گفت: امروز میلیونها زائر از کشورهای مختلف در کربلا حضور مییابند و این ظرفیت، فرصتی بزرگ برای معرفی فرهنگ اهلبیت(ع) است؛ ظرفیتی که باید بیش از گذشته از آن بهرهبرداری علمی، فرهنگی و تبلیغی شود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه حوزههای علمیه در هدایت فکری جهان اسلام، بر ضرورت عبور از اختلافات داخلی و حرکت به سوی رسالت جهانی تشیع تأکید کرد و افزود: اگر حوزهها با محوریت قرآن، پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) و با روحیه نهضت و مسئولیت جهانی حرکت کنند، بسیاری از اختلافات داخلی نیز کاهش خواهد یافت و ظرفیتهای عظیم مکتب اهلبیت(ع) بیش از پیش در جهان معرفی خواهد شد.
تأکید آیتالله مدرسی بر استمرار مسیر رهبر شهید و حفظ تجربه انقلاب اسلامی
آیتالله مدرسی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای، اظهار داشت که از این انتخاب خرسند شده است و افزود: اگر شخص دیگری عهدهدار این مسئولیت میشد، این نگرانی وجود داشت که تجربه، مسیر و میراث رهبر شهید انقلاب اسلامی بهتدریج کمرنگ شود. وی بر ضرورت حفظ و استمرار این تجربه و سرمایه ارزشمند برای آینده جهان اسلام تأکید کرد.
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