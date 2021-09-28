به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی شیخ «محمد یعقوبی» از مراجع تقلید شیعیان عراق به مناسبت پایان مراسم زیارت اربعین سال جاری بیانیه ای صادر کردند.

ایشان در این بیانیه با اشاره به خدمت مردم عراق به زائرین اربعین گفتند: در عراق در ایام اربعین طی روزها، همه خدمات را به صورت مجانی به بیش از 10 میلیون زائر تقدیم کردیم، بدون این که منت بر سر کسی بگذاریم و انتظار تشکر داشته باشیم، بلکه آن را امر واجبی برای خودمان و شکر نعمت الهی می دانیم که سرزمین ما را ماوایی برای اولیای بزرگ خود قرار داد.

آیت الله العظمی یعقوبی در ادامه به شبهات دشمنان در خصوص اربعین پرداختند و تصریح کردند: دشمنان، ما را به خاطر مسیر اربعین ملامت کردند و در این خصوص به شبهه پراکنی پرداختند، چون بصیرت لازم را ندارند تا عظمت این سنت مقدس و برکات آن را برای بشریت در گذشته، حال و آینده دریابند. برای عظمت مسیر اربعین همین کافی است که اظهار مودت نسبت به اهل بیت(ع) و سبب هدایت بسیاری از مردم به راه حق می باشد.

این مرجع تقلید افزودند: دیگران از ما طلب معجزه برای اثبات حقانیت این سنت ها می کنند؛ معجزات فراوانی برای صاحبان خرد وجود دارد و از جمله معجزات، اخلاق والایی است که مشارکت کنندگان در پیاده روی اربعین با اخلاص و ایثار کامل ابراز می کنند و این اخلاق در دنیای امروز غرق در مادیات، نظیر ندارد.

ایشان با اشاره به عدم گسترش بیماری کرونا در عراق با وجود برگزاری مراسم اربعین اظهار کردند: یکی از معجزه ها این است که در مسیری که بیش از 10 میلیون زائر در کنار هم راه می روند و در مکان های شلوغ جمع می شوند، هیچ کدام از نقاط درمانی در طول مسیر، ابتلای قطعی زائری به بیماری کرونا را ثبت نکردند و آمار روزانه ابتلا به کرونا در کل استان های عراق که پیش از اربعین از 10 هزار نفر گذشت در طول ایام اربعین به حدود دو هزار ابتلا رسید؛ این در حالی است که حضور ده ها هزار نفر در ورزشگاه لندن در جولای گذشته موجب افزایش بی سابقه ابتلا به کرونا در انگلیس شد و با وجود تزریق واکسن کرونا به بیش از نیمی از مردم انگلیس، آمار ابتلای روزانه به کرونا در این کشور به بیش از 50 هزار نفر رسید.

آیت الله العظمی یعقوبی خاطرنشان کردند: صحبت های من دعوت به عدم رعایت تدابیر پیشگیرانه که نهادهای صاحب صلاحیت مطرح کردند، نیست و من از اتفاقی که روی داد، سخن گفتم.

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