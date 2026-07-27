هاآرتص مدعی شد: امارات مانع ورود اسرائیل به جنگ با ایران شده است

روزنامه «هاآرتص» در گزارشی همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن نوشت که دیدار وی با دونالد ترامپ در حالی انجام میشود که کاخ سفید از تلآویو انتظار دارد در پرونده لبنان و غزه گامهای عملی بردارد و همزمان اختلافهایی نیز بر سر نحوه مواجهه با ایران میان دو طرف وجود دارد.
این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت، با وجود آنکه نتانیاهو همچنان به دنبال پیشبرد گزینه نظامی علیه ایران و وارد کردن اسرائیل به درگیری است، امارات متحده عربی به مانعی جدی در برابر این سناریو تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، ابوظبی تلاش میکند دولت آمریکا را متقاعد کند که اسرائیل را به صورت مستقیم وارد هرگونه تقابل جدید با ایران نکند.
هاآرتص همچنین مدعی شد امارات و ایران پس از رایزنیهای امنیتی در ماه ژوئن، به تفاهمهایی دست یافتهاند که نتیجه آن کاهش حملات ایران علیه امارات و کاهش تنش در مواضع دو طرف بوده است. به نوشته این روزنامه، دیدار مقامات بلندپایه دو کشور به ریاست «طحنون بن زاید» مشاور امنیت ملی امارات، در شکلگیری این روند نقش داشته است.
این گزارش میافزاید در نشست اخیر میان مقامهای آمریکایی و سفرای کشورهای عربی، درباره نحوه تعامل با ایران نیز اختلاف نظر وجود داشته است؛ بهگونهای که کویت و بحرین از ادامه فشارها و حملات علیه ایران حمایت کردهاند، اما عربستان سعودی درباره اهداف واقعی آمریکا از این سیاستها ابراز تردید کرده است.
هاآرتص در ادامه نوشت نتانیاهو دیدار با ترامپ را به خودی خود یک دستاورد سیاسی میداند، اما کاخ سفید ممکن است در برابر حمایتهای خود، امتیازات بیشتری از تلآویو مطالبه کند؛ از جمله در موضوع کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل و اجرای برخی تعهدات در پروندههای غزه و لبنان.
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