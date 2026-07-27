آیا به زیارت اربعین برویم یا سنگر خیابان را حفظ کنیم؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در فضای مجازی اخیراً گفت‌وگوهایی در باره این موضوع شکل گرفته که آیا پیاده‌روی اربعین اولویت دارد یا حفظ خیابان‌ها؟ حجت‌الاسلام «سعید نصراللهی نسب» از فضلای حوزه علمیه قم در کانال شخصی ایتای خود به شرح زیر، به این موضوع پاسخ گفته است:

«به طور کلی اگر بشود جمعیتی که فعلاً در خیابان‌ها هست به طریقی در همین تعداد و با همین کیفیت حفظ کرد، چه بهتر که سنگر اربعین را هم حفظ کنیم. اما اگر احتمال می‌دهیم که با شرکت در اربعین عراق، موضوع خیابان که مستقیما با حفظ حرمِ جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد کمرنگ می‌شود باید بمانیم. در تبیین این موضوع باید گفت در اصطلاح حوزوی ما عبارتی داریم به این مضمون که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح». با این حساب، اگر خوبانی که به هر دلیلی به زیارت اربعین نمی‌روند، همت کنند و این چند شب کارهای دیگرشان را کنار بگذارند و در خیابان حضور پیدا کنند، مطمئناً جمعیتی بیش از میانگین حضور فعلی، سنگر خیابان را حفظ خواهند کرد. پس اگر اراده کنیم می‌توانیم هر دو را داشته باشیم. چون واقعاً امسال مسئله‌ی حضور و شکوه اربعین با سال‌های قبل متفاوت است. در عراق قدرت تشیع در اربعین است که ظهور و بروز می‌یابد؛ حیف است که این فرصت از دست برود.

خلاصه اینکه اگر غایبین اربعین تصمیم محکم و قاطع بگیرند که این شب‌ها حاضرینِ باشند، موضوعِ اربعین نیز به خوبی پیش خواهد رفت. به تعبیری امسال شیعه دو تکلیف دارد که اگر حداکثر ظرفیتش را پای کار بیاورد، به خوبی از عهده‌ی هر دو تکلیف بر خواهد آمد.

در تکمیل مطالب بالا ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مسئله‌ی زیارت اربعین، صرفاً یک عرض ارادت عاطفیِ شخصی نیست. بلکه یک حرکت تمدن‌ساز است. از این رو اقتضا دارد که با حدأکثر شکوه برگزار شود. بر این اساس، این نکته را باید توجه داشت که عظمت مسیر اصلی مشایه یعنی جاده‌یِ نجف به کربلا باید حفظ شود. این شیوه که بیاییم و سلامی عرض کنیم و حالا چند صد عمود هم برویم یا نرویم؛ اهداف اصلی این حرکت مهم را به صورت کامل تأمین نمی‌کند. البته قطعاً کسانی که عذر دارند از این مسئله مستثنی هستند.»

....................................

پایان پیام/ 167