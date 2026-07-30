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خدمت‌رسانی گسترده شهرداری تهران در اربعین با محوریت نیروهای مردمی و جهادی

۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲
کد مطلب: 1846973
خدمت‌رسانی گسترده شهرداری تهران در اربعین با محوریت نیروهای مردمی و جهادی

رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران از آغاز خدمت‌رسانی به زائران در مرزها، عتبات و مسیر نجف تا کربلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ توکلی‌زاده رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران از فعالیت همه قرارگاه‌های خدمت‌رسانی در مرزهای چهارگانه، عتبات عالیات و مسیرهای منتهی به کربلا خبر داد و تأکید کرد: ستون فقرات این عملیات، خادمان مردمی و گروه‌های جهادی هستند.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، دکتر محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران، با اعلام آغاز فعالیت‌های ستاد از روزهای نخست ماه صفر، گفت: «همه قرارگاه‌ها و کمیته‌های مربوطه در مرزهای خسروی، چذابه، مهران و شلمچه، همچنین در خاک عراق، مسیرهای طریق (نجف تا کربلا)، شهرهای نجف و کربلا، قرارگاه زینبیه (ویژه بانوان)، قرارگاه کاظمین و سامرا، و تمام محورهای منتهی به کربلای معلی، عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را با قوت تمام آغاز کرده‌اند.»

وی با تأکید بر نقش کلیدی مردم در این رویداد عظیم، افزود: «ستون فقرات عملیات خادمان امسال، نیروهای مردمی و جهادی هستند و حضور آن‌ها پررنگ‌تر از هر دوره‌ای است. تلاش ما در تمام قرارگاه‌ها بر این بوده که با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمی، خدمت‌رسانی را مدیریت کنیم.»

توکلی‌زاده در پایان از مشارکت فعال گروه‌هایی همچون «ستاد آرمان» (با حضور دانشجویان و دانش‌آموزان)، «هیئت محبان‌الرضا علیه‌السلام»، «گروه جهادی سیدالکریم علیه‌السلام» و همچنین گروه‌های مردمی محلات تهران در این عملیات قدردانی کرد و گفت: «اکثر قرارگاه‌ها با اتکا به همین ظرفیت‌های مردمی، در حال ارائه خدمات به زائران حرم سیدالشهدا (ع) هستند.»

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