خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دبیرخانه دومین رویداد رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین(ع)» جزئیات فراخوان این رویداد را اعلام کرد.

هدف از رویداد، تقویت و حمایت از آثار هنری و رسانه‌ای در موسم اربعین با رویکرد بین‌المللی و نیز نمایش و بازنمایی حضور ملیت‌ها و فرهنگ‌ها و ادیان مختلف در اربعین است.

موفقیت دوره نخست و برنامه‌ریزی برای دوره دوم

نخستین دوره این رویداد در سال گذشته، برگزار شد و بیش از ۷۰۰ اثر از هفت کشور در این رویداد به دبیرخانه رسید. حضور علاقه‌مندان در نخستین دوره مشوقی شد تا امسال نیز دومین دوره این رویداد با فراخوان به ۱۴ زبان برگزار شود.

قالب‌ آثار ارسالی برای شرکت در این رویداد

قالب‌های اصلی دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) به شرح زیر است:

- عکس: عکس حرفه‌ای، عکسی موبایلی، مجموعه‌عکس

- ویدیو: گزارش ویدیویی، مستند و ولاگ

تمرکز بر هوش مصنوعی در خلق آثار اربعینی

بخش هوش مصنوعی از بخش‌های دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) است که آثار در قالب‌های عکس و صوت و ویدیو که با هوش مصنوعی و با محوریت اربعین تولید شده باشد، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش ویژه رویداد با عنوان «یک جهان در آغوش حسین(ع)»

این بخش، توجه ویژه‌ای به ثبت حضور زائران بین‌المللی در زیارت اربعین و همچنین حضور پرچم‌های کشورهای مختلف در مراسم اربعین دارد که هنرمندان می‌توانند در قالب عکس و ویدیو آثار خود را به رویداد ارسال کنند.

هیئت داوران رویداد

داورانی از کشورهای عراق، بحرین، ترکیه و ایران در هیئت داوران این رویداد، حضور دارند که به‌عنوان نمونه «سامر الحسینی» عکاس بین‌المللی از عراق و «ناهی علی» از کشور بحرین و محمد اخلاقی از عکاسان مطرح کشور، در بخش هوش مصنوعی مهندس «محمد زند» از فعالان برجسته حوزه هوش مصنوعی و در بخش ویدیو «حنظله تاج الدینی» از فعالان باسابقه تولیدات ویدیویی و مستند در داوری این رویداد مشارکت دارد.

جوایز نفرات برتر هر رشته و بخش ویژه

نفرات اول تا سوم در بخش‌های این رویداد، به ترتیب هر کدام حائز دریافت جوایز نقدی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان خواهند شد.

- در بخش عکس موبایلی جوایز به این صورت توزیع خواهد شد: نفر اول ۱۰ میلیون، نفر دوم ۸، نفر سوم ۶، نفر چهارم ۴ و نفر پنجم ۲ میلیون.

نفر اول و دوم بخش ویژه این رویداد نیز، در قالب ویدیو ۲۵ میلیون و در عکس حرفه‌ای، هدیه نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

به ۴۰ نفر از برگزیدگان این رویداد نیز هدایای معنوی به رسم یادبود اهدا می‌شود.

مهلت ارسال آثار و راه‌های ارتباط با رویداد و ارسال اثر

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) در فضای مجازی با نشانی nahno_abna_alhussain@ در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، ایمو، ایتا، بله) و درگاه‌های خبرگزاری ابنا در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنند.

در بستر اینترنت نیز صفحه این رویداد به منظور تشریح جزئیات و نحوه مشارکت و نحوه ارسال آثار ایجاد شده است.

