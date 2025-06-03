کتاب «خانواده در پرتو قرآن و حدیث» در ترکیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «خانواده در پرتو قرآن و حدیث» به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در ترکیه منتشر شد.

اثر حاضر پژوهشی در حوزه تشکیل خانواده و نحوه استمرار این نهاد مقدس بشری از منظر قرآن و حدیث است.

مؤلف محترم، اثر مذکور را در پنج بخش تقسیم نموده است. ایشان در بخش اول به اهداف و آثار ازدواج پرداخته و به تبیین اهدافی همچون حفظ دین، آرامش، تکامل، تولید نسل و فراوانی نعمت اهتمام ورزیده است. سپس نویسنده محترم در بخش دوم به ملاک‌ها و شرایط انتخاب همسر پرداخته و اموری مانند ایمان و اعتقاد، کفو بودن و حسن اخلاق را از منظر قرآن کریم و روایات معرفی نموده است.

نویسنده اثر در بخش سوم به حقوق اعضای خانواده پرداخته و حقوق مشترک زن و مرد، حقوق اختصاصی مرد بر زن، حقوق اختصاصی زن بر مرد، حقوق والدین بر فرزندان و حقوق فرزندان بر والدین را از منظر قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام مورد توجه و کنکاش قرار داده است.

ایشان در بخش چهارم کتاب، نگاهی جامع به مسئولیت‌ها در خانواده داشته‌اند و مسئولیت‌های مردان و بانوان را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نویسنده در بخش پنجم و پایانی کتاب، عوامل تزلزل در خانواده و طلاق را در عواملی همچون بداخلاقی، اختلافات مذهبی و اختلافات فرهنگی مورد بررسی قرار داده‌اند و به بررسی حقوق اطراف خانواده در هنگام طلاق و پس از طلاق پرداخته‌اند.

کتاب «خانواده در پرتو قرآن و حدیث» اثر علی عالمی، از سوی خالد باغدو به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

.................................

پایان پیام/ 167