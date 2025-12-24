ریاض توافق تبادل اسرا با صنعاء را نهایی کرد/ چرخش تاکتیکی عربستان در میدان یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب واکنش عربستان به شورش شورای انتقالی جنوبی در استان‌های شرقی یمن و مخالفت این شورا با همه تلاش‌های آتش‌بس و آرام‌سازی در حضرموت و المهره، ریاض با نهایی شدن توافق تبادل اسرا میان دولت مورد حمایت خود و جنبش انصارالله یمن موافقت کرد و حتی از احتمال نزدیکی بیشتر به این جنبش سخن گفت؛ اقدامی که هدف آن حفظ وحدت یمن است، کشوری که عربستان آن را حیاط خلوت خود می‌داند.

شبکه «العربیه» به نقل از «مصطفی نعمان» معاون وزیر خارجه دولت عدن، گزارش داد که وی گفته است: اگر نیروهای وحدت‌طلب حاضر در صف مشروعیت (دولت عدن) ببینند که وحدت در خطر است و در مقابل نیز رقیبی (انصارالله) وجود دارد که وحدت را در خطر می‌بیند، چه خواهند کرد؟ آیا ممکن نیست با یکدیگر متحد شوند؟

نعمان همچنین افزوده است: اگر مسئله، خطری جدی برای وحدت باشد، راه‌حل ناگزیر ایجاد ائتلاف‌هاست. بنابراین، تشکیل ائتلافی برای حفظ وحدت را بعید نمی‌دانم؛ در سیاست هیچ چیز غیرممکن نیست.

این اظهارات به‌عنوان نشانه‌ای از عزم ریاض برای ناکام گذاشتن پروژه ابوظبی در راستای جداسازی جنوب یمن تلقی می‌شود.

تحرکات نظامی عربستان در حضرموت و المهره

در همین راستا، عربستان نیروهای وابسته به خود را به منطقه «العبر» در استان حضرموت یمن، اعزام کرده و در پی تأمین مسیرهای ارتباطی میان الودیعه، العبر و مأرب برآمده است؛ مسیرهایی که خطوط اصلی پشتیبانی نیروهای مورد حمایت ریاض به شمار می‌روند. هم‌زمان، عربستان تحرکات سیاسی خود را در سلطنت عمان آغاز کرده تا شورای انتقالی جنوب را در پاسخ به امتناع این شورا از خروج نیروهایش از وادی حضرموت و صحرای آن، در تنگنا قرار دهد.

شورای انتقالی جنوب یمن به‌طور رسمی اعلام کرده بود که به نیروهای «درع الوطن» وابسته به عربستان اجازه خروج امن با سلاح‌های شخصی‌شان از وادی حضرموت را می‌دهد. این شورا همچنین با اعزام نیروهای کمکی به صحرای حضرموت تلاش کرد نفوذ خود را بر نوار مرزی بیابانی هم‌جوار با عربستان در حضرموت و المهره تحمیل کند؛ اقدامی که ریاض را واداشت برای سد کردن راه نیروهای نزدیک به ابوظبی، نیروهای خود را در منطقه رماه و دیگر مناطق مرزی مستقر کند.

با این حال، این اقدامات به‌تنهایی برای دور کردن خطر شورای انتقالی از مرزهای عربستان کافی به نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که ریاض را به تکمیل این تحرکات با گام‌های سیاسی سوق داده است.

توافق تبادل اسرا؛ ابزار فشار سیاسی یا گام اعتمادساز؟

در همین چارچوب، ناظران بر این باورند که تحولات جنوب یمن، عربستان را به سمت موفقیت‌آمیز کردن دور جدید مذاکرات تبادل اسرا که بیش از یک هفته تحت نظارت سازمان ملل در مسقط برگزار شد، سوق داده است. این مذاکرات به توافقی جدید انجامید که استقبال آشکار ریاض از آن، دیروز مشهود بود؛ به‌طوری که «محمد آل جابر» سفیر عربستان در یمن، تصاویری صمیمانه از پشت صحنه امضای توافق منتشر کرد و تأکید نمود که این توافق با دستور مستقیم «خالد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان، انجام شده است و از دو هیئت مذاکره‌کننده تقدیر کرد.

در همین حال، «عبدالقادر المرتضی» رئیس کمیته امور اسرا جنبش انصارالله یمن در پیامی در شبکه «ایکس» اعلام کرد که هیئت مذاکره‌کننده صنعاء موفق شده است با دولت مورد حمایت عربستان بر سر اجرای توافق تبادل شامل ۱۷۰۰ نفر از اسرای ما در برابر ۱۲۰۰ نفر از اسرای آن‌ها، از جمله ۷ تبعه سعودی و ۲۳ تبعه سودانی به توافق برسد.

