بررسی روایاتی که اوقات را به چند قسمت تقسم کردند

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا : در روایات آمده که اوقات خود را باید به چند قسمت تقسیم کنیم، مثلاً زمانی برای خواب و زمانی برای خانواده و... آیا این روایات درست است؟ چرا برخی از آنها تعداد بخشها را متفاوت ذکر کردهاند، مثلاً برخی سه قسمت و برخی چهار قسمت؟
مقدمه
از منظر آموزههای اسلامی، وقت و زمان، مهمترین سرمایه انسان در این دنیاست که اگر از آن به خوبی استفاده کند، ضامن خوشبختی و سعادت وی در آخرت نیز میگردد ازاینرو دین اسلام، وقت را غنیمت شمرده و در روایات اهلبیت علیهمالسلام برای تنظیم اوقات زندگی، توصیههای متعددی وجود دارد. با توجه به سؤال مطرحشده، برخی از احادیث این موضوع آورده میشود و پس از بررسی اعتبار آنها، به تبیین محتوا و چگونگی تقسیم آنها پرداخته میشود.
پاسخ تفصیلی:
الف. گونههای مختلف روایات اوقات
روایاتی که بر تقسیم اوقات زندگی توصیه کردهاند، بر دو گونهاند. برخی از احادیث، اوقات شبانهروز را به سه قسم و برخی به چهار قسم تقسیم کردهاند. به عنوان نمونه، از هر دسته، چند حدیث آورده میشود:
دسته اول: روایاتی که بر سه قسم تأکید کردهاند
حدیث اول: در روایتی از امام صادق علیهالسلام آمده است:
«... یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ سَاعَةٌ یُفْضِی بِهَا إِلَی عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَاعَةٌ یُلَاقِی إِخْوَانَهُ الَّذِینَ یُفَاوِضُهُمْ وَ یُفَاوِضُونَهُ فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّاتِهَا فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَی تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ؛ (۱) شایسته است مسلمان عاقل، زمانی را معین کند که در آن میان خود و خدا به اعمالش رسیدگی کند و ساعتی را برای دیدار با برادرانی قرار دهد که با یکدیگر درباره آخرت گفتگو کنند و ساعتی را برای لذتهای حلالش تعیین کند؛ زیرا این مدت، در دو زمان دیگر به وی نیرو میدهد.»
بر اساس این روایت، اوقات انسان بر سه قسم تقسیم شده است.
۱. عبادت
۲. دیدار با مومنین
۳. تفریح و لذت حلال
روایت دوم: امیرمومنان علیهالسلام به امام حسن علیهالسلام فرمودند:
«یَا بُنَیَّ، لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ، وَ سَاعَةٌ یُحَاسِبُ فِیهَا نَفْسَهُ، وَ سَاعَةٌ یَخْلُو فِیهَا بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا فِیمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُلُ؛ (۲) فرزندم! مؤمن سه وقت دارد: ساعتی برای مناجات با پروردگارش، ساعتی برای محاسبه نفس و ساعتی برای لذتهای حلال.»
بر اساس این روایت، اوقات انسان بر سه قسم تقسیم شده است.
۱. عبادت
۲. محاسبه نفس
۳. تفریح و لذت حلال
دسته دوم: روایاتی که بر چهار قسم تأکید کردهاند
حدیث اول: از امیر مومنان علیهالسلام نقل شده است:
«یَنْبَغِی لِلْعَاقِلِ إِذَا کَانَ عَاقِلًا أَنْ یَکُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ سَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یُحَاسِبُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ یَأْتِی أَهْلَ الْعِلْمِ الَّذِینَ یُبَصِّرُونَهُ أَمْرَ دِینِهِ وَ یَنْصَحُونَهُ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فِیمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُلُ؛ (۳) شایسته است عاقل اوقات خود را بر چهار قسم نماید: ساعتی را برای عبادت، ساعتی را برای محاسبه و حسابرسی نفس، ساعتی برای آموزش و فراگیری علوم و احکام دین و ساعتی برای لذتهای حلال.»
بر اساس این روایت، اوقات انسان بر چهار قسم تقسیم شده است.
۱. عبادت
۲. محاسبه نفس
۳. آموزش احکام دین
۴. تفریح و لذت حلال
حدیث دوم: رسول خدا صلیاللهعلیهوآله در توصیه به ابوذر فرمودند:
«عَلَی الْعَاقِلِ مَا لَمْ یَکُنْ مَغْلُوباً عَلَی عَقْلِهِ أَنْ یَکُونَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَاعَةٌ یُحَاسِبُ نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ یَتَفَکَّرُ فِیمَا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ وَ سَاعَةٌ یَخْلُو فِیهَا بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَال؛ (۴) بر خردمندی که افسار عقلش را از دست نداده، لازم است وقتهایی برای خود قرار دهد: ساعتی برای مناجات با پروردگار خود، ساعتی برای حسابرسی خود، ساعتی برای تفکر در مخلوقات و آفریدگان خداوند و ساعتی برای بهرهمندی از لذت حلال.»
بر اساس این حدیث، ساعات بر چهار قسم تقسیم شده است:
۱. عبادت
۲. محاسبه نفس
۳. تفکر
۴. تفریح و لذت حلال
روایت سوم: در روایتی از امام کاظم علیهالسلام آمده است:
«اجْتَهِدُوا فِی أَنْ یَکُونَ زَمَانُکُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ یُعَرِّفُونَکُمْ عُیُوبَکُمْ وَ یُخْلِصُونَ لَکُمْ فِی الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تَخْلُونَ فِیهَا لِلَذَّاتِکُمْ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ وَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَی الثَّلَاثِ سَاعَات؛ (۵) کوشش نمایید تا زمان خود را بر چهار قسم نمایید: ساعتی برای مناجات با خداوند، ساعتی برای کسب و کار و امرار معاش، ساعتی را برای معاشرت با برادران دینی و ساعتی برای لذت حلال و به واسطه این مدت، در سه زمان دیگر به وی نیرو میدهد.»
بر اساس این حدیث، ساعات بر چهار قسم تقسیم شده است:
۱. عبادت
۲. کسب و کار
۳. معاشرت با برادران دینی
۴. تفریح و لذت حلال
ب. بررسی اعتبار روایات
تعداد روایات تقسیم اوقات به قدری فراوان است که انسان اطمینان به صدور آنها از معصومان علیهمالسلام پیدا میکند. گستردگی منابع روایی ناقل این احادیث نیز بر اعتبار آنها میافزاید؛ برخی از مصادر اولیه و معتبر حدیثی مانند کافی، خصال شیخ صدوق و امالی شیخ طوسی از منابع این احادیث هستند.
ج. تبیین و جمع بین روایات
در تبیین این احادیث باید گفت در تقسیمبندی آنها، تنافی و تعارضی وجود ندارد، زیرا برخی از موارد نقل شده در روایات با یکدیگر ادغام شدهاند؛ یعنی در احادیثی که اوقات را به سه قسم تقسیم کردهاند، دو مورد که با یکدیگر تناسب داشتهاند را در قالب یک بخش ذکر کردهاند و در احادیثی که اوقات را به چهار قسم تقسیم کردهاند، مواردی که با هم ادغام شده بودند را به صورت تفصیل و جداگانه بیان فرمودهاند. به عنوان نمونه در برخی روایات، عبادت و آموزش احکام دین به طور جداگانه آمدهاند؛ در حالی که آموزش احکام دین هم جزیی از عبادات و مقدمه آنها محسوب میشود و یا در برخی احادیث، عبادت و محاسبه نفس جداگانه بیان شدهاند، در حالی که محاسبه نفس نیز جزیی از عبادات است. همچنین معاشرت با برادران دینی جهت سخن گفتن و بحث در مورد قیامت، جزئی از عبادات است که در برخی احادیث، به طور تفصیلی و مجزّا آمدهاند. بنابراین، در جمع بین آنها باید گفت شایسته است انسان اوقات زندگی خود را در سه بخش کلّی تقسیم کند، بخشی برای عبادت با معبود خود، بخشی برای کسب و کار و بخشی برای تفریح و لذت حلال. در این صورت، دیدار برادران مؤمن و رسیدگی به امور خانواده، جزء لذت حلال آورده میشود.
نتیجهگیری:
از بررسی مجموع احادیث تقسیمبندی اوقات شبانهروز، چند نتیجه حاصل میشود.
۱. روایات وارد شده در این موضوع، متعدد و مختلف هستند. برخی از آنها اوقات شبانهروز را به سه و برخی دیگر، به چهار بخش تقسیم کردهاند.
۲. فراوانی این روایات به قدری است که اطمینان از صدور آنها از معصوم حاصل میشود.
۳. آنچه در این روایات بر آن تأکید شده اینکه، تقسیمبندی اوقات که باعث برنامهریزی دقیق و درست در زندگی میشود را نشانه عقلانیت انسان معرفی کرده اند.
۴. آنچه در همه این احادیث بر آن تأکید شده بود، تفریح سالم است به گونهای که برخی احادیث، آن را عامل موفقیت در برنامههای دیگر معرفی کردهاند.
۵. به نظر میرسد آنچه روح این روایات بر آن تأکید کردهاند، داشتن نظم و برنامه در زندگی انسان و پرهیز از افراط و تفریط در یک برنامه است.
۶. بین این احادیث، هیچ گونه تعارض و تنافی وجود ندارد، بلکه برخی از آنها، امور را تفصیلی بیان کردهاند و برخی به طور اجمال.
پینوشتها:
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق/مصحح: غفاری علیاکبر و آخوندی، محمد، تهران، دارالکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق، ج۵، ۸۷.
۲. طوسی، محمد بن الحسن، الأمالی، محقق/مصحح: مؤسسه البعثه، قم، دارالثقافه، چاپ اول، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۷.
۳. فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، قم، انتشارات رضی، چاپ اول، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۴.
۴. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، محقق/مصحح: غفاری، علیاکبر، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۵۲۵.
۵. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، محقق/مصحح: غفاری، علیاکبر، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ص۴۰۹.
نظر شما