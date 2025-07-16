خاطرات خود گفته رهبر معظم انقلاب/ نخستین اقدام سیاسی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا -کتاب "خون دلی که لعل شد"، حاوی خاطرات خود گفته ی رهبر معظم انقلاب ، از تولد ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. این کتاب ترجمه‌ی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله معرّفی شد.‌آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است ، که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب ، بویژه جوانان عزیز ، با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.



نخستین اقدام سیاسی

گروه ما در انتظار فرصتی بود ، تا عملاً شور و شوق سرشار خود را نشان دهد. در محرم سال هزار و سیصد و سی و چهار، این فرصت به دست آمد.استاندار خراسان دستور داده بود سینماهای مشهد، فقط از اول تا دوازدهم محرم تعطیل شوند، در حالی که ، پیش از آن ، معمولاً به احترام عاشورا و اربعین ، در هر دو ماه ، محرم و صفر تعطیل می شد. همین کافی بود ، تا انگیزه ما ، برای اقدامی مخالفت آمیز شود.

ما با دوستان جمع شدیم بیانیه ای نوشتیم و این تصمیم را محکوم کردیم. در این بیانیه، علما و مردم را ترغیب کردیم که ، به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند و در مورد عواقب سکوت در برابر منکرات هشدار دادیم.

دستگاه چاپ در اختیار نداشتیم ،همه نسخه های بیانیه را با دست نوشتیم. من الان هم یک نسخه از آن ها را دارم. این بیانیه در چهار صفحه بود و نوشتن هر نسخه حدود دو ساعت وقت می برد. این نخستین گام عملی در عرصه فعالیت سیاسی بود .

