ارتش سودان پیشروی گسترده در غرب و جنوب کردفان را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش سودان اعلام کرد که با «قدرت و قاطعیت» موفق به خنثیسازی حمله نیروهای واکنش سریع به شهر بابنوسه در ایالت غرب کردفان شد.
این خبر یک روز پس از تأکید ارتش بر دستیابی به پیشرفتهای گسترده در محورهای مختلف ایالتهای غرب و جنوب کردفان منتشر شد.
دفتر سخنگوی ارتش سودان در بیانیهای توضیح داد که نیروهای واکنش سریع بهرغم اعلام یکجانبه آتشبس از سوی فرمانده خود، روزانه شهر بابنوسه را با گلولهباران توپخانهای و پهپادهای راهبردی هدف قرار میدهند.
ارتش تأکید کرد که این آتشبس چیزی جز «مانور سیاسی و رسانهای فریبنده» برای پوشاندن تحرکات میدانی و دریافت حمایت خارجی جهت شعلهور کردن جنگ و کشتار مردم سودان نیست.
ارتش سودان همچنین اعلام کرد که به قانون بینالمللی بشردوستانه پایبند است و حفاظت از غیرنظامیان و تسهیل فعالیتهای انسانی را وظیفه خود میداند و اجازه نخواهد داد شرایط انسانی به پوششی برای اقدامات نظامی تبدیل شود.
منابع رسمی پیشتر خبر داده بودند که ارتش سودان و نیروهای همپیمانش ضربات سنگینی به مواضع نیروهای واکنش سریع وارد کرده و در محورهای مختلف ایالتهای غرب و جنوب کردفان پیشرفت چشمگیری داشتهاند.
یک منبع نظامی نیز به شبکه الجزیره گفت که ارتش و نیروهای همپیمانش در غرب شهر العباسیة در ایالت جنوب کردفان پیشروی کرده و پس از نبرد با نیروهای «الحرکة الشعبیة» متحد نیروهای واکنش سریع، کنترل شهرهای الدامرة، تبسة، الموریب و قردود را به دست گرفتند. نیروهای «الحرکة الشعبیة» پس از این درگیریها به منطقه طاسی عقبنشینی کردند.
ارتش سودان همچنین ویدئوهایی منتشر کرد که در آن نظامیان از کنترل مناطق تبسة و الدامرة خبر میدهند و شهروندان با تکبیر از آنان استقبال میکنند.
در همین حال، ارتش تلاش دارد محاصره شهر بابنوسه و همچنین شهرهای کادوقلی و الدلنج را که در محاصره نیروهای واکنش سریع قرار دارند، بشکند.
یک منبع نظامی نیز تأکید کرد که ارتش حمله شدید نیروهای واکنش سریع به مقر فرماندهی تیپ ۲۲ پیاده در بابنوسه را دفع کرده است.
گفتنی است ایالتهای سهگانه کردفان (شمال، غرب و جنوب) طی هفتههای اخیر شاهد درگیریهای سنگین میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بودهاند که به آوارگی دهها هزار نفر منجر شده است.
