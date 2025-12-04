به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه آمریکا از طریق برنامه «پاداش برای عدالت» اعلام کرد که مبلغی کلان برای ارائه اطلاعات درباره دو شهروند ایرانی، «فاطمه صدیقیان کاشی» و «محمدباقر شیرینکار»، در نظر گرفته است.
این برنامه در بیانیهای روز چهارشنبه اعلام کرد: «پاداش برای عدالت تا سقف ۱۰ میلیون دلار به هر فردی که اطلاعاتی منجر به شناسایی یا یافتن محل هر شخصی که تحت هدایت یا کنترل دولت خارجی در فعالیتهای سایبری مضر علیه زیرساختهای حیاتی ایالات متحده و نقض قوانین کلاهبرداری و سوءاستفاده از رایانه فعالیت میکند، ارائه دهد، پرداخت خواهد شد.»
در ادامه بیانیه ادعا شده است: «گروه شهید شوشتری یک سازمان سایبری وابسته به فرماندهی الکترونیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که پیشتر با نامهای آریا سیبهر آیندهسازان، آیندهسازان سیبهر آریا، ایمنیت پاسارگاد، ایلیانت گوستار و صافی شرکت بیجارد سماوات شناخته میشد.»
به گفته وزارت خارجه آمریکا، اعضای این گروه، خسارات مالی گستردهای وارد کرده و شرکتهای آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات اطلاعاتی سایبری هماهنگ مختل کردهاند. این حملات بخشهای مختلفی از زیرساختهای حیاتی از جمله رسانهها، حملونقل، انرژی، مالی و ارتباطات در آمریکا، اروپا و خاورمیانه را هدف قرار داده است.
بیانیه افزود: «محمدباقر شیرینکار سرپرست گروه شهید شوشتری است و فاطمه صدیقیان کاشی نیز از مدتها پیش بهعنوان کارمند این گروه (ایمنیت پاسارگاد سابق) فعالیت داشته است. این دو رابطه نزدیک دارند و صدیقیان در برنامهریزی و اجرای عملیاتهای سایبری با شیرینکار همکاری میکند.»
این بیانیه همچنین مدعی شد که در اوت ۲۰۲۰ (مرداد و شهریور ۱۳۹۹) نمایندگان گروه شهید شوشتری کمپینی چندوجهی را برای هدف قرار دادن انتخابات ریاستجمهوری آمریکا آغاز کردند. علاوه بر انتخابات ۲۰۲۰، این گروه پیشتر نیز عملیاتهای اطلاعاتی سایبری با استفاده از هویتهای جعلی برای پنهانسازی منبع انجام داده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ (۲۷ آبان ۱۴۰۰ شمسی) گروه شهید شوشتری (ایمنیت سابق) و شش نفر از کارکنان آن را تحت فرمان اجرایی ۱۳۸۴۸ به دلیل تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری آمریکا تحریم کرد.
در همان زمان، برنامه «پاداش برای عدالت» نام دو عضو دیگر این گروه، «سید محمدحسین موسیکاظمی» و «سجاد کاشیان»، را بهعنوان افراد دخیل در تلاش برای مداخله خارجی در انتخابات آمریکا مطرح کرد.
