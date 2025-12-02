مؤسسه دارالمعرفه، یکی از مراکز فعال در عرصه پژوهش + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه پژوهشی دارالمعرفه، به عنوان یکی از مراکز فعال و مهم در نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام اسلامی، حضور داشته است. این مؤسسه که تمرکز ویژهای بر نشر معارف اهل بیت (ع) و احیای میراث علمی دانشمندان شیعه، بهویژه علمای منطقه استرآباد دارد، هدف اصلی حضور خود در این رویداد مهم فرهنگی را معرفی دستاوردهای پژوهشی خود اعلام کرده است.
در حاشیه نمایشگاه، فرصتی دست داد تا با حجتالاسلام و المسلمین مصطفی مسعودی، قائم مقام و معاون پژوهشی مؤسسه دارالمعرفه، گفتوگویی انجام دهیم تا از فعالیتها و چشماندازهای این مجموعه بیشتر بدانیم.
در ابتدا، اگر ممکن است توضیح مختصری در مورد سوابق و هدف تأسیس مؤسسه پژوهشی دارالمعرفه بفرمایید؟
«مؤسسه دارالمعرفه در آذر ماه سال ۱۳۸۸ با اهتمام و درایت حضرت آیتالله نورمفیدی، نماینده محترم ولی فقیه در استان گلستان، در شهر مقدس قم تأسیس شد. رسالت اصلی ما نشر معارف اهل بیت (ع) و احیای تراث عالمان شیعه، بهویژه دانشمندان منطقه استرآباد بوده است. ما همواره در تلاش بودهایم تا استعدادهای موجود، بهویژه در میان فضلا و طلاب استان گلستان را شناسایی کرده و از آنها حمایت کنیم. امیدواریم این گامهای پژوهشی کوچک مورد قبول درگاه حق تعالی و حضرت بقیهالله الاعظم (عج) قرار گیرد.»
تأسیس این نهاد علمی در قم، با هدف ایجاد پلی میان میراث غنی تاریخی منطقه استرآباد (گرگان امروزی) و مراکز علمی روز دنیا، بهویژه حوزه علمیه قم، صورت گرفت. تمرکز بر استرآباد به دلیل نقش محوری علمای این منطقه در تاریخ فقه و کلام شیعه، از ویژگیهای بارز این مؤسسه است. این رویکرد، پاسخی است به نیاز مبرم جامعه علمی برای دسترسی به متون اصیل و احیای نسخ خطی مهمی که مورد غفلت قرار گرفته بودند. آیتالله سید کاظم نورمفیدی، با دیدگاهی بلند، بر اهمیت مستندسازی و تحقیق دقیق در زمینه علوم اسلامی تأکید داشتهاند که این امر در ساختار پژوهشی دارالمعرفه نهادینه شده است.
فعالیتهای پژوهشی مؤسسه را میتوان در چند بخش اصلی خلاصه کرد؟
«فعالیتهای پژوهشی ما عمدتاً در سه محور کلیدی متمرکز شده است:
الف) احیای تراث استرآباد:
در این بخش تا کنون ۴ عنوان کتاب منتشر کردهایم که شامل:
۱.«اثر آفرینان استر آباد»: تلاشی جامع برای معرفی شخصیتهای علمی و فرهنگی این منطقه در طول تاریخ.
۲.«ضوابط الرضاع»:تألیف میرداماد پژوهشی فقهی درباره یکی از مبحث مهم رضاع در فقه اسلامی.
۳.«شرح تهذیب الاحکام»:تصنیف ملا محمد امین استرآبادی؛شرحی محققانه بر یکی از کتب اربعه مهم شیعه.
۴.«فواید المکیه » تألیف ملا محمد امین استرآبادی شرحی مدققانه و محققانه بر کتاب استبصار.
علاوه بر این، دو اثر ارزشمند دیگر با عناوین:
۱.«خلاصه الوصول فی شرح زبده الاصول»: که شرحی بسیار عالمانه بر کتاب زبده الاصول شیخ بهایی.این شرح نخستین شرح و بهترین شرح بر کتاب یاد شده است.
۲.«دفتر میراث استرآباد»: که دفتری است از آثار دانشوران و اندیشمندان خطه استر آباد و گرگان نیز در شرف انتشار قرار دارد.
ب) آثار حضرت آیتالله سید کاظم نورمفیدی:
این بخش شامل حدود ۱۰ عنوان کتاب است که در نمایشگاه نیز عرضه شده و چندین اثر دیگر نیز در دست آمادهسازی است. این آثار عمدتاً شامل مباحث اعتقادی و تفسیر قرآن کریم میباشند که نشاندهنده عمق تبحر ایشان در ابعاد مختلف علوم دینی است.
ج) آثار آیتالله سید مجتبی نورمفیدی:
در این زمینه، حدود ۳۰ عنوان کتاب منتشر شده و ۲۰ عنوان دیگر نیز مراحل نهایی انتشار را طی میکنند. دامنه آثار ایشان بسیار گسترده است و شامل دروس خارج فقه و اصول حوزه و مباحث تخصصی در سطوح عالی حوزه میشود.
این آثار منتشر شده بیشتر در چه حوزههای علمی تمرکز دارند؟
این کتابها پوششدهنده عرصههای مختلفی از علوم اسلامی هستند؛ شامل:
مباحث فقهی و اصولی مستدل
و مسائل بنیادین علم رجال و مقدمات بنیادین تفسیر قرآن و مباحث مربوط به مهدویت و تفسیر برخی از سوره های قرآن کریم است و از طرفی توجه به مخاطب عمومی نیز داشته و معارف دینی که عمدتاً در قالب سخنرانیها بوده؛ پس از تدوین و تنظیم منتشر شده است.
آیا مؤسسه دارالمعرفه فعالیتهای دیگری غیر از نشر کتاب نیز دارد؟
در کنار فعالیتهای نشر و پژوهش، ما در این مدت شاهد تولید نرمافزارهای مرتبط، برگزاری کارگاههای تخصصی، نشستهای علمی و مسابقات فرهنگی بودهایم که همگی در راستای اهداف مؤسسه انجام شدهاند.
سخن پایانی:
به فضل خدا در سال جاری نیز توفیق حاصل شد که آثار جدید خود را در معرض نگاه علما و اندیشمندان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی قرار دهیم. علما و بزرگان از این نمایشگاه و غرفه موسسه دارالمعرفه بازدید به عمل آوردند و از نقطه نظراتشان بهره مند شدیم. این نمایشگاه تا ۱۳ آذرماه در مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) برپا خواهد بود و از همه طلاب و پژوهشگران نیز برای بازدی دعوت بعمل می آید.
