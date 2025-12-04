به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالعزیز عبدالحسین ساچادینا» اسلام‌شناس شیعه و استاد مطالعات اسلامی در آمریکا، دار فانی را وداع گفت.

او که در سال ۱۹۴۲ میلادی در تانزانیا و در خانواده‌ای شیعه هندی‌تبار متولد شد، تحصیلات خود را در دانشگاه اسلامی علیگر هند آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل به ایران آمد.

ساچادینا در دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی خواند و هم‌زمان در حوزه‌های علمیه مشهد، قم و نجف به تحصیل علوم دینی پرداخت.

وی در ایران با اندیشمندانی چون علی شریعتی و استادانی همچون سید جلال‌الدین آشتیانی آشنا شد و بعدها در کانادا و آمریکا مسیر علمی خود را ادامه داد. ساچادینا دکترای مطالعات اسلامی را از دانشگاه تورنتو دریافت کرد و سال‌ها استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ویرجینیا بود. او همچنین ریاست کرسی مؤسسه بین‌المللی اندیشه اسلامی در دانشگاه جورج میسون آمریکا را برعهده داشت.

از آثار مهم او می‌توان به کتاب‌های «مهدویت در اسلام»، «جاودانگی شهادت امام حسین(ع)»، «حقوق بشر و برخورد فرهنگ‌ها» و «ریشه‌های اسلامی پلورالیسم دموکراتیک» اشاره کرد.

ساچادینا علاوه بر فعالیت‌های علمی، در تدوین قانون اساسی عراق پس از سقوط صدام حسین نقش مشاوره‌ای داشت و در وزارت دفاع آمریکا نیز به‌عنوان مشاور امور خاورمیانه فعالیت می‌کرد.

او به زبان‌های هندی، اردو، فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، سواحیلی و گجراتی تسلط داشت و با زبان‌های ترکی و آلمانی نیز آشنا بود.

در سال‌های اخیر برخی دیدگاه‌های او با واکنش مراجع دینی مواجه شد، از جمله آیت‌الله سیستانی از ساچادینا خواست که از اظهارنظر در مورد مسائل اسلامی خودداری کند و در سال ۱۹۹۸ بیانیه‌ای علیه آموزه‌های او صادر کرد.

..............................

پایان پیام/ 167