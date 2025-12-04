به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر خبر سفر پاپ جدید لئون چهاردهم به لبنان در محافل خبری و رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشته است. در جریان این سفر کتاب « تمام نهج‌البلاغه» توسط شیخ خطیب نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان به وی اهدا شد. اهدای کتاب «تمام نهج البلاغه » به پاپ در سفر وی به لبنان انعکاس مناسبی در رسانه‌های رسمی واتیکان داشته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین «محمدطاهرربّانی» سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در واتیکان در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف این اقدام، پرداخته است که این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:

کتاب شریف تمام نهج‌البلاغه، گنجینه جاویدان کلام مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی(ع)، به همت فاضلانه حجت‌الاسلام والمسلمین سید صادق شیرازی در هیأتی نفیس و درخور، احیا و به جهانیان عرضه شد. این دریای حکمت، که به برادر قرآن و انجیل اهل‌بیت(ع) موسوم است، امروز بیش از همیشه سفیر بلاغت و عدالت علوی در پهنه گیتی است. آیت‌الله العظمی جوادی آملی در وصف این کتاب الهی فرموده‌اند: «نهج‌البلاغه، قرآن ناطق است؛ کلامی که از سرچشمه وحی نشأت گرفته و ترجمان حکمت نبوی است. هر جمله‌اش جهانی است و هر کلمه‌اش دریایی از معنا.»

این توصیف حکیمانه، عمق و گستردگی معارفی را نشان می‌دهد که در این کتاب مقدس نهفته است.

این نسخه ارجمند، به‌سان پیامی فرامرزی، به دست اندیشمندان و مراکز تاثیرگذار جهان رسیده و مورد اقبال مجامع علمی و فرهنگی به شرح زیر قرار گرفته است:

· مراجع عظام و علمای امت، به‌مثابه تاکیدی بر جایگاه فرامذهبی این کتاب.

· شخصیت‌های جهانی علم و فرهنگ، برای گشایش افق‌های نوین در گفت‌وگوی تمدن‌ها.

· کتابخانه‌های معتبر بین‌المللی، از جمله کتابخانه کنگره آمریکا، برای ثبت در حافظه تاریخ بشری.

· مقامات برجسته جهانی، چون کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد به‌منزله الگویی زنده از حکمرانی عادلانه.

این حرکت، جلوه‌ای از «دیپلماسی حکمت» است که تصویری ناب از اسلام ناب محمدی(ص) را به تماشای جهانیان می‌نهد.

سفر پاپ لئون چهاردهم رهبرکاتولیک‌های جهان به لبنان؛ صحنه‌ای از همبستگی در آتش بحران است در این سفر اخیر پاپ به لبنان، که در اوج تنش‌های منطقه‌ای و زیر سایه اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی دلاورانی چون شهید سید حسن نصرالله دبیرکل قهرمان حزب الله را در راه دفاع از اسلام ولبنان تقدیم نموده، این کتاب بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفت.

علامه شیخ علی خطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در گردهمایی باشکوه رهبران و علمای تمامی طوایف لبنان اعم از (شیعه، سنی، مسیحی، مارونی و دروزی وسایر فرق) نسخه‌ای نفیس از این کتاب را به پیشگاه رهبر کاتولیک‌های جهان اهداء نمود، این اقدام، پیام وحدت، اخوت و اشتراکات اخلاقی ادیان را در دل آشوب منطقه طنین‌انداز نمود.

در شرایطی که دولت و ملت قهرمان لبنان با سربلندی میزبانی اولین سفر خارجی پاپ جدید را عهده‌دار شدند، جریان‌های وابسته به محافل صهیونیستی با تبلیغات مسموم، در صدد ایجاد شکاف و تفرقه میان طوایف این کشور برآمدند.

اما ملت غیور و رشید لبنان، در فضایی سرشار از همدلی و انسجام، با استقبالی شکوهمند از میهمان خود، نقشه‌های شوم تفرقه‌افکنان را در نطفه خفه کردند.

پاپ نیز در سخنان خود، این وحدت ستودنی را تحسین نمود و برای صلح، آرامش و پیشرفت همه‌جانبه لبنان دعا کرد.

در نتیجه، این رویداد تاریخی، تنها یک مراسم اهدای کتاب نبود؛ بلکه نمایشی ملموس از درخشندگی و نورانیت مکتب اهل‌بیت(ع) برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز در پرتوی حکمت علوی بود. نهج‌البلاغه، این میراث جاودان، بار دیگر ثابت کرد که می‌تواند در بحران‌زده‌ترین مناطق جهان، همچون چراغی فراسوی تفرقه و خصومت بدرخشد و لبنان را به عنوان الگویی زنده از همگرایی دینی و ملی به جهانیان معرفی نماید. این حرکت، فصل درخشانی از دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر معارف ناب علوی را در صحنه جهانی رقم زد.

محمدطاهرربّانی

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در واتیکان ۱۴۰۴/۹/۱۲

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸