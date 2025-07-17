خاطرات خود گفته رهبر معظم انقلاب / اندیشه ایجاد دگرگونی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا -کتاب "خون دلی که لعل شد"، حاوی خاطرات خود گفته ی رهبر معظم انقلاب ، از تولد ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. این کتاب ترجمه‌ی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله معرّفی شد.‌آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است ، که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب ، بویژه جوانان عزیز ، با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.



اندیشه ایجاد دگرگونی

وقتی در سال هزار و سیصد و سی و هفت به قم رفتم ، افکار مربوط به ایجاد دگرگونی اجتماعی، در ذهنم موج می زد و چون من در حوزه علمیه بودم، لذا طبیعی بود که ، کار نوسازی حوزه ،بخش اعظم توجه مرا به خود معطوف می داشت. من اخیراً در سال هزار و سیصد و هفتاد، در قم، راجع به طرح نوسازی حوزه علمیه صحبت کردم، که ریشه‌ی این بحث ، به آن روزها برمی گردد.

ضمناً دیروز یکی از روحانیون به دیدنم آمد که ، آن وقت ها، از اطرافیان آقای بروجردی بود. بحثی که میان من و او در اوایل مهاجرتم به قم صورت گرفته بود ، به خاطرم آمد ...

آن زمان در منزل یکی از دوستانمان در قم با وی ملاقات کردم.برادرم سید محمد و صاحب خانه هم بودند ، من در حضور او, از نظام حوزه به شدت انتقاد کردم. آن زمان رهبری حوزه هم، با آقای بروجردی بود. بحث سخت بالا گرفت. او دفاع می کرد و من انتقاد.

بعد از آن که وی، از آن جا رفت ،صاحب خانه به خاطر آنکه به خود جرئت دادم مطالبی بگویم که، ممکن است به گوش آقای بروجردی برسد مرا سرزنش کرد.

