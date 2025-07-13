اسلام؛ دین سبز، حامی طبیعت و حیوانات

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ابنا : محیطزیست، یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر است که توجه به آن، نه تنها ضامن سلامت جوامع انسانی است، بلکه نشاندهنده احترام به خلقت الهی و نعمتهای بیپایان خداوند میباشد. دین مبین اسلام، با تأکید بر حفظ طبیعت و حقوق حیوانات، انسان را به مسئولیتی بزرگ در قبال این نعمتها فراخوانده است.
جایگاه طبیعت در آموزههای اسلامی
اسلام به عنوان دینی جامع و کامل، نگاه ویژهای به طبیعت دارد. قرآن کریم در بسیاری از آیات خود، انسانها را به تفکر در خلقت الهی دعوت کرده و طبیعت را نشانهای از قدرت و حکمت خداوند معرفی میکند. خداوند در قرآن میفرماید: «وَالسَّماءَ بَنَیناها بِأَیدٍ وَإِنّا لَموسِعونَ» (ذاریات: 47)؛ یعنی آسمان را با قدرت بنا کردیم و ما همچنان گسترشدهنده آن هستیم (1).
در روایات اسلامی نیز تأکید فراوانی بر حفظ طبیعت آمده است. امام علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «زمین را برای شما آفرید تا از آن بهره ببرید و در آن آبادانی کنید» (2). این سخن نشاندهنده مسئولیت انسان در قبال حفظ و توسعه محیطزیست است.
از سوی دیگر، طبیعت به عنوان یکی از مظاهر جمال الهی، باید مورد احترام قرار گیرد. امام صادق (ع) در حدیثی میفرمایند: «هر کس درختی بکارد و از آن مراقبت کند تا بار دهد، خداوند او را همانند کسی که صدقه داده است، پاداش خواهد داد» (3). این حدیث، اهمیت کاشت درخت و حفظ منابع طبیعی را به خوبی نشان میدهد.
حقوق حیوانات در اسلام
یکی دیگر از جنبههای مهم آموزههای اسلامی درباره محیطزیست، توجه به حقوق حیوانات است. حیوانات نیز بخشی از خلقت الهی هستند و خداوند برای آنها حقوقی قائل شده است. در قرآن کریم آمده است: «وَما مِن دابّةٍ فِی الأرضِ وَلا طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیهِ إلّا أُمَمٌ أمثالُکُم» (انعام: 38)؛ یعنی هیچ جنبندهای روی زمین و هیچ پرندهای که با دو بال خود پرواز میکند نیست، مگر اینکه امتهایی مانند شما هستند (4).
پیامبر اکرم (ص) نیز در سخنان خود بارها بر رعایت حقوق حیوانات تأکید کردهاند. ایشان فرمودند: «هر کس حیوانی را گرسنه نگه دارد یا آن را اذیت کند، روز قیامت پاسخگو خواهد بود» (5). این تأکیدات نشاندهنده اهمیت رعایت حقوق حیوانات در اسلام است.
در رفتار ائمه اطهار (ع) نیز نمونههای فراوانی از توجه به حقوق حیوانات دیده میشود. امام رضا (ع) در یکی از سفرهای خود، زمانی که دید حیوان باربر بیش از حد توانش بار حمل میکند، به صاحب آن حیوان فرمودند: «آیا نمیترسی که خداوند تو را به خاطر ظلم به این حیوان بازخواست کند؟» (6). این رفتار امام (ع)، الگویی روشن برای مسلمانان در رعایت حقوق حیوانات است.
مسئولیت مسلمانان در قبال محیطزیست
با توجه به آموزههای اسلامی، مسلمانان وظیفه دارند نه تنها از تخریب طبیعت جلوگیری کنند، بلکه برای حفظ و توسعه آن نیز تلاش کنند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «اگر قیامت فرا رسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد، اگر بتواند آن را بکارد، باید این کار را انجام دهد» (7). این حدیث نشاندهنده اهمیت حفظ محیطزیست حتی در سختترین شرایط است.
از سوی دیگر، مصرف بیرویه منابع طبیعی نیز مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن کریم میفرماید: «وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» (اعراف: 31)؛ یعنی اسراف نکنید که خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد (8). این آیه نشاندهنده اهمیت مصرف صحیح منابع طبیعی و جلوگیری از هدررفت آنهاست.
بنابراین، مسلمانان باید با پیروی از آموزههای دینی خود، الگوی مناسبی برای حفظ محیطزیست باشند. این مسئولیت نه تنها باعث ایجاد تعادل در طبیعت میشود، بلکه رضایت خداوند را نیز به دنبال خواهد داشت.
