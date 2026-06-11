به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری NBC News به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده در پی تنشهای نظامی اخیر در خاورمیانه و مشارکت در حملات علیه اهدافی در ایران، با چالش جدی کاهش ذخایر موشکی مواجه شده است. این گزارش تاکید میکند که تداوم درگیریها و نرخ بالای مصرف تسلیحات پیشرفته، زنگ خطر را در واشینگتن به صدا درآورده و دولت را بر آن داشته تا به دنبال راهحلهای فوری برای گسترش ظرفیتهای تولیدی خود باشد.
بر اساس اظهارات منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، دونالد ترامپ نسبت به گزارشهای مربوط به تخلیه انبارها به شدت ابراز خشم و ناامیدی کرده است. گفته میشود وی در گفتگو با مشاوران و متحدان خود، از اینکه ذخایر راهبردی کشور به این سطح تقلیل یافته، ناراضی است. این منابع پیشبینی میکنند که نشست پیشرو با مدیران صنایع دفاعی، به دلیل لحن تند ترامپ و انتظارات بالای او، جلسهای «تنشآلود و ناخوشایند» برای شرکتهای طرف قرارداد باشد!
گزارشها حاکی از آن است که رهبران هفت شرکت بزرگ تولیدکننده تجهیزات دفاعی برای ملاقات با ترامپ در هفته جاری آماده میشوند. هدف اصلی رئیسجمهور از این نشست، اعمال فشار مستقیم بر این شرکتها برای یافتن راههایی جهت افزایش چشمگیر و سریع سرعت تولید موشک است. ترامپ معتقد است که بوروکراسی تولید و کندی فرآیندهای فعلی باید شکسته شود تا امنیت ملی آمریکا در برابر تهدیدات احتمالی آینده تضمین گردد.
علیرغم گزارشهای دقیق منابع خبری، یک مقام رسمی کاخ سفید در واکنش به پیگیریهای NBC اعلام کرد که در حال حاضر جلسهای رسمی با رهبران صنایع دفاعی در تقویم کاری رئیسجمهور ثبت نشده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که با توجه به حساسیت موضوع و سوابق ترامپ در برگزاری جلسات غیررسمی و فوری، احتمال انجام این دیدار در روزهای آتی بسیار بالا است تا پاسخی به نگرانیهای فزاینده درباره توان رزمی ارتش آمریکا داده شود.
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