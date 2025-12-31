به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت پخش اسرائیل به نفع از منابع آگاه اعلام کرد که «عبد الرحمن عرو» رئیس اقلیم جدایی‌طلب «سومالی‌لند» قصد دارد ماه آینده سفری رسمی به اسرائیل انجام دهد.

اسرائیل در روز جمعه گذشته به‌طور رسمی جمهوری سومالی‌لند را به‌عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت به رسمیت شناخت. بدین ترتیب تل‌آویو تنها طرفی است که این اقلیم جدایی‌طلب را به رسمیت می‌شناسد.

«حسن شیخ محمود» رئیس جمهور سومالی در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره گفت: هیچ کشوری سومالی‌لند را به رسمیت نشناخته و این موضوع طی سه دهه گذشته همواره پرونده‌ای طولانی‌مدت بوده است. او هیچ مشکلی میان دولت مرکزی و سومالی‌لند وجود نداشت تا زمانی که این اقلیم تصمیم گرفت به اسرائیل نزدیک شود.

وی افزود که دولت سومالی به‌دنبال وحدت کشور از راه‌های مسالمت‌آمیز است. پس از سه دهه، اسرائیل ناگهان وارد ماجرا شد و سومالی‌لند را به رسمیت شناخت.

اقلیم سومالی‌لند که از سال ۱۹۹۱ اعلام جدایی کرده، اما تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است، عملاً به‌عنوان یک موجودیت مستقل در حوزه اداری، سیاسی و امنیتی فعالیت می‌کند؛ در حالی‌که دولت مرکزی سومالی نه توان اعمال حاکمیت بر آن را داشته و نه رهبران اقلیم سومالی‌لند توانسته‌اند استقلال رسمی به دست آورند.

پس از موضع‌گیری تل‌آویو، دولت سومالی بار دیگر بر پایبندی کامل و غیرقابل مذاکره خود به حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی تأکید کرد و اقدام اسرائیل در به‌رسمیت شناختن سومالی‌لند را غیرقانونی و مردود خواند.

