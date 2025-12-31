انفجار انتحاری در مرکز شهر حلب در سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری سوری گزارش دادند که در پی وقوع یک انفجار انتحاری در مرکز شهر حلب در شمال سوریه، یک نیروی امنیتی حکومت جولانی کشته شد.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» اعلام کرد که بر اثر یک عملیات انتحاری که یک گشتی پلیس حکومت جولانی را در منطقه باب‌الفرج در شهر حلب هدف قرار داد، یک مأمور امنیتی حکومت جولانی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

در این گزارش آمده است که در انفجار انتحاری که در محله باب‌الفرج در مرکز حلب رخ داد، یک مأمور امنیتی حکومت جولانی جان باخت و شماری نیز زخمی شدند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸