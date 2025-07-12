یخ روابط ایران و مصر شکسته شده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدحسین سلطانیفرد، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر در پایان ماموریت خود در این کشور در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: در پایان ماموریتی سه ساله همراه با فراز و نشیب پیچیده ، الحمدالله یخ روابط شکسته است و دو کشور بدون محدودیت در حال گفتوگو و رایزنی هستند.
وی افزود: مشترکات و مصالح مشترک بیش از هر زمان دیگری دیده میشوند و اهمیت مییابند.
نماینده ایران همچنین نوشت: برای دو کشور بزرگ و تاریخی و تمدن ساز ایران و مصر آرزوی توفیق و بهروزی دارم و امیدوارم بزودی شاهد تبادل جهانگردان دو کشور و برداشتن گامهای نهایی باشیم.
وی ادامه داد: از دولت و مقامات مصر بویژه مسئولین وزارت خارجه مصر، دوستان و مدیران رسانهای، روسای احزاب و شخصیتها کمال تشکر را دارم. به امید روزهای مملو از صلح و ثبات برای منطقه.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما