برگزاری مراسم میلاد حضرت زهرا(س) و گرامیداشت روز مادر در کوالالامپور

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و سالروز ولادت امام خمینی(ره)، شب گذشته در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار شد.

این برنامه با حضور جمعی از ایرانیان مقیم و فارسی‌زبانان برگزار گردید و فضای معنوی و صمیمانه‌ای را رقم زد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن اقامه نماز جماعت، شاهد اجرای سرود «زندگیم مادر»توسط گروه سرود موسسه آموزشی امام خمینی(ره) و شعرخوانی دانش آموزان بودند.

در این مراسم حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، طی سخنانی مفصل به تبیین جایگاه والای حضرت زهرا(س) در منظومه معرفتی اهل‌بیت(ع) پرداخت.

وی با اشاره به نقش جامع و چند بعدی حضرت زهرا(س) در عرصه‌های معنوی، خانوادگی، اجتماعی، ولایی و تربیتی، ایشان را الگوی جاودانه زنان و مردان مؤمن توصیف کرد و گفت: حضرت زهرا(س) نماد عبودیت، دفاع از ولایت، مدیریت حکیمانه خانواده و تربیت نسلی مؤمن و اثرگذار در جامعه اسلامی هستند.

ارزانی؛ در ادامه با تشریح جلوه‌هایی از سیره اخلاقی، عبادی و معرفتی حضرت زهرا(س)، بر ضرورت بازخوانی این سیره در جامعه امروز، به‌ویژه در میان خانواده‌های ایرانی خارج از کشور تأکید کرد و افزود: نشر فرهنگ فاطمی می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده و ارتقای معنویت در نسل نوجوان و جوان کمک کند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، همچنین میلاد حضرت زهرا(س) را فرصتی برای تکریم مقام مادر دانست و نقش مادران ایرانی مهاجر را در پاسداشت زبان و فرهنگ فارسی بسیار مهم ارزیابی کرد.

در ادامه مراسم، به نیت سن نورانی حضرت زهرا(س)، از ۱۸ نفر از بانوان حاضر به‌قید قرعه تقدیر شد.

همچنین از گروه المپیادی دانش‌آموزان ایرانی مقیم مالزی نیز به‌پاس افتخارات علمی آنان تجلیل به‌عمل آمد.

