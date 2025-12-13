اسرائیل با ایجاد ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کابینه سیاسی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی با ایجاد ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی موافقت کرد.

این تصمیم بر اساس پیشنهاد «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم اتخاذ شد. در میان این شهرک‌ها، «غنیم» و «کدیم» نیز قرار دارند که در سال 2005 (1384) طبق طرح خروج یک‌جانبه اسرائیل از نوار غزه و شمال کرانه باختری تخلیه شده بودند.

جنبش «نحالا» این تصمیم را «اعلام آشکار مالکیت کامل بر سرزمین اسرائیل» دانست و گفت بازگشت به شهرک‌های تخریب‌شده در شمال کرانه باختری، مقدمه‌ای برای سلطه در نوار غزه خواهد بود.

اسموتریچ نیز از طرحی خبر داد که بر اساس آن 2.7 میلیارد شِکِل در بودجه سال 2026 (1405) برای ایجاد 17 شهرک جدید در کرانه باختری طی پنج سال آینده اختصاص خواهد یافت.

