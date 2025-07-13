به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: همان‌طور که فرهنگ زیارت و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در طول تاریخ، نقش بی‌بدیلی در تربیت نسل مؤمن و انقلابی داشته است، امروز نیز شاهد آن هستیم که بسیاری از شهدای اخیر، که در حملات ددمنشانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی به شهادت رسیدند، از دل همین فرهنگ بالیده و در کنار مضجع شریف امامزادگان و بقاع متبرکه به خاک سپرده شدند.

وی افزود: بر اساس آمارهای جمع‌آوری‌شده، تاکنون ۱۴۶ نفر از شهدای این تهاجم‌ها در بقاع متبرکه و امامزادگان سراسر کشور آرام گرفته‌اند که این خود گواهی روشن بر پیوند معنوی مردم و شهدای ما با ساحت اهل‌بیت(ع) و فرزندان مکرم ایشان است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به آمار تفکیکی دفن شهدا در بقاع متبرکه گفت: ۶۶ نفر از این شهدا که بالاترین تعداد در یک استان محسوب می‌شود،در تهران که ۱۲ نفر در جوار حرم مطهر امامزاده صالح(ع) تجریش به خاک سپرده شده‌اند. همچنین در استان قم، مهد معارف اسلامی، ۱۶ نفر از این شهدا آرام گرفته‌اند که از این تعداد، ۱۵ نفر در صحن و جوار حرم نورانی امامزادگان علی بن جعفر(ع) دفن شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل خاطرنشان کرد: بخش دیگری از این شهدای سرافراز نیز در بقاع متبرکه و امامزادگان سایر استان‌های کشور، از جمله استان‌های اصفهان، گلستان، البرز و ... به خاک سپرده شده‌اند.

وی تصریح کرد: این اتفاق بار دیگر اثبات کرد که امامزادگان، علاوه بر جایگاه رفیع معنوی، همواره پناهگاه مردم و مأمن نسل‌های انقلابی بوده و هستند و فرهنگ زیارت، نه تنها یک سنت دینی، بلکه ریشه و عامل هویت‌بخش و عزت‌آفرین برای ملت ایران است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام و آرزوی صبر برای خانواده‌های ایشان، تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم با تبیین جایگاه فرهنگی و اجتماعی امامزادگان و معرفی نقش‌آفرینی این بقاع متبرکه در تربیت نسل انقلابی، پاسدار خون شهدا و حافظ حرمت این اماکن مقدس باشیم.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

