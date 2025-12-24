تأکید بر افزایش ظرفیت خط آهن خواف-هرات در دیدار هیئت ایرانی با استاندار هرات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت فنی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به ریاست مرتضی جعفری، معاون تجاری و بهره‌برداری این نهاد، روز چهارشنبه (3 آذر) با نوراحمد اسلام‌جار، استاندار هرات، دیدار و بر گسترش همکاری‌های ریلی تأکید کرد.

در این نشست که با حضور رؤسای فواید عامه، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و ریاست صنایع و معادن هرات برگزار شد، هیئت ایرانی گزارشی از نظارت بر بهبود عملیات خط آهن خواف-هرات ارائه داد و خواستار همکاری بیشتر مقامات محلی برای تسهیل بهره‌برداری از این مسیر شد.

استاندار هرات با استقبال از توسعه روابط مشترک، اطمینان داد که اداره محلی برای رفع موانع و سرعت بخشیدن به فرآیندها همکاری کامل خواهد کرد. وی بر افزایش حجم انتقال کالا، تسهیل ترانزیت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود این خط ریلی تأکید ورزید.

دو طرف بر تقویت همکاری‌های فنی و عملیاتی، هماهنگی نزدیک میان نهادهای مرتبط و نقش کلیدی خط آهن خواف-هرات به عنوان مسیری مهم ترانزیتی در منطقه توافق کردند.

گفتنی است، این خط ریلی که بخشی از آن با سرمایه‌گذاری ایران ساخته شده، ظرفیت حمل میلیون‌ها تن بار را دارد و اخیراً شاهد ورود قطارهای حامل سوخت از ایران بوده است.

