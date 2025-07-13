حماس: نام ضیف همواره لرزه بر اندام اشغالگران غاصب انداخته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی به مناسبت گذشت یک سال از شهادت «محمد ضیف»، فرمانده کل گردان‌های قسام اعلام کرد: در چنین روزی در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴، محمد ضیف «ابو خالد»، شهید بزرگوار و فرمانده کل گردان‌های عزالدین قسام، پس از بیش از سه دهه خدمت در زمینه مقابله با اشغالگران صهیونیست به افتخار شهادت نائل گشت.

این جنبش بیان کرد: نام فرمانده ضیف همواره لرزه بر اندام اشغالگران غاصب انداخته است؛ از انتفاضه اول و دوم، به اسارت گرفتن نظامیان، نبردهای الفرقان و سنگ‌های سجیل گرفته تا توافق وفاداری به آزادگان، عملیات العصف المأکول و عملیات شمشیر قدس، تا بزرگترین رویدادی که این نسل شاهد آن بوده است؛ یعنی «طوفان الاقصی».

در پایان این بیانیه آمده است: این اسطوره نظامی و یکی از برجسته‌ترین بنیانگذاران بزرگترین شاخه‌های نظامی مقاومت در دوران مدرن؛ گردان‌های قسام، به شهادت رسید و میراثی الهام‌بخش برای نسل‌هایی که به خواست خدا برای آزادی، کرامت، پیروزی و رهایی تلاش می‌کنند، از خود به جا گذاشت.

