به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر اطلاعیه سازمان حج و زیارت، «طبق سال‌های پیشین، ثبت‌نام در پیاده‌روی اربعین در سامانه «سماح» انجام می‌شود و زائران از پایان این هفته می‌توانند با نام‌نویسی در این سامانه از خدمات بیمه‌ای و همچنین دریافت ارز اربعین بهره‌مند شوند.

امسال نیز همانند سال‌های گذشته، نرم‌افزار «همیار اربعین» در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

فراخوان متقاضیان خدمت در واحد راهنمایان زائران و امداد گمشدگان از سوی اداره کل کارگزاران انجام گرفته و تاکنون بیش از ۲۷۰۰ نفر از کارگزاران و خادمان کاروان‌های حج و زیارت برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین داوطلب شده‌اند که ۱۶۶ نفر از این افراد اهل تسنن هستند.

همزمان با عزیمت زائران به اربعین، این افراد نیز با کاورهای مشخص در ایستگاه‌های تعیین‌شده کشور عراق و مرزهای خروجی و ورودی خدمت‌رسانی می‌کنند.

امسال نیز آشپزخانه‌های سازمان حج و زیارت در راستای خدمت‌رسانی به زائران، وظیفه طبخ بخشی از غذای زائران در شهرهای نجف و کربلا را به عهده خواهند داشت.

سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین حسینی در وزارت کشور وظایفی همچون ثبت‌نام، پیگیری بیمه، راهنمایی زائران، امداد گمشدگان و ساماندهی اشیاء گمشده را برعهده دارد.»

